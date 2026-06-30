El hogar de ancianos Pablo VI cumplió 48 años en Comodoro

Este lunes, el Hogar de Ancianos Pablo VI de Comodoro Rivadavia celebró su 48° aniversario. La jornada reunió a residentes, familiares, trabajadores, autoridades y organizaciones de la comunidad, quienes compartieron una celebración cargada de emoción, reconocimiento y actividades recreativas, reafirmando el compromiso con una vejez digna, activa y con derechos.

En el marco del aniversario, el Ministerio de Desarrollo Humano provincial destacó el importante proceso de mejoras que viene atravesando la institución. En los últimos meses se ejecutaron obras de infraestructura fundamentales, entre ellas la renovación integral de la instalación cloacal, la refacción de sanitarios y dependencias de servicio, la incorporación de una bomba elevadora y mejoras generales destinadas a optimizar la calidad de vida de quienes residen en el hogar.

Asimismo, gracias al acompañamiento de la Fundación Banco del Chubut, se concretó la renovación de mobiliario, dotando a la residencia de equipamiento más moderno, funcional y confortable para sus residentes.

Crecimiento con fuerza y compromiso

Durante el acto, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani expresó: “Estamos muy contentos de participar en este nuevo aniversario de nuestra querida institución, que crece con la fuerza y el compromiso de su personal, de su equipo directivo y con el acompañamiento permanente del gobernador Ignacio Torres y de todo el equipo de Gobierno, lo que ha permitido concretar inversiones importantes y necesarias para mejorar la calidad de vida de quienes viven aquí y fortalecer este espacio de cuidado».

La celebración incluyó un desayuno aniversario, una misa de acción de gracias, presentaciones artísticas, música, danzas, juegos, karaoke y un almuerzo compartido, en una jornada pensada para homenajear la historia del Hogar Pablo VI y, principalmente, a las personas mayores que lo habitan.