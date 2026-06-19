El Gobierno completó la adjudicación de la Hidrovía a Jan De Nul

Jan De Nul y Servimagnus expresaron su satisfacción tras la confirmación del Gobierno nacional de la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal al consorcio integrado por ambas empresas, y ratificaron su compromiso con el desarrollo de una de las principales obras de infraestructura del país.

Según informaron las compañías en un comunicado, en esta nueva etapa pondrán a disposición su experiencia, capacidad técnica y los recursos necesarios para la ejecución de las obras, el mantenimiento y la operación de la concesión.

Con ese objetivo, Jan De Nul y Servimagnus conformarán Vía Navegable Argentina (VNA), la sociedad que tendrá a su cargo el desarrollo del proyecto y que, de acuerdo con lo informado, generará trabajo directo e indirecto para más de 600 familias.

“Recibimos esta ratificación con satisfacción, pero sobre todo con una profunda responsabilidad. Somos plenamente conscientes de la importancia que tiene la Vía Navegable Troncal para la competitividad de la Argentina y para el desarrollo de sus cadenas productivas”, sostuvo Wim Bosteels, apoderado de Jan De Nul.

El directivo agregó que el compromiso de la empresa será poner al servicio del país “las mejores capacidades técnicas, humanas y tecnológicas” para fortalecer una infraestructura estratégica para las próximas décadas.

Por su parte, el gerente general de Servimagnus, Marcos De Vincenzi, afirmó que la adjudicación es el resultado del compromiso histórico de la compañía con el desarrollo de la infraestructura logística argentina y destacó que la propuesta presentada se sustentó en inversión privada, equipamiento propio, cuidado ambiental, personal calificado y transferencia tecnológica.

“Nuestro propósito es brindar a los usuarios y al Estado las garantías operativas necesarias para contar con una vía navegable moderna, transparente y competitiva a nivel global”, señaló De Vincenzi.

Las empresas remarcaron que durante los últimos 30 años los trabajos de profundización y mantenimiento ejecutados en la Vía Navegable Troncal contribuyeron al crecimiento de la producción nacional, la expansión de la superficie sembrada, el aumento de las exportaciones y la generación de divisas para la Argentina.

En ese marco, Vía Navegable Argentina trabajará para impulsar una vía navegable más moderna, eficiente y sustentable, mediante la incorporación de tecnología de última generación y estándares occidentales de calidad, seguridad y desempeño ambiental, con el objetivo de reducir costos logísticos, fortalecer el comercio exterior y contribuir al crecimiento económico del país.