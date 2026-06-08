El CENPAT celebra 56 años de historia al servicio del conocimiento



El Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) celebra sus 56 años de trayectoria con una jornada especial de reconocimientos, reflexión institucional y proyección hacia el futuro. Así lo confirmó Nicolás Ortiz, biólogo, investigador del CONICET y director del CCT CONICET-CENPAT de Puerto Madryn, quien destacó la importancia de homenajear a quienes contribuyeron al crecimiento de una de las instituciones científicas más importantes de la Patagonia.

“Vamos a aprovechar para reflexionar sobre esta trayectoria institucional y reconocer a personas que hicieron posible gran parte de estos 56 años de historia”, expresó Ortiz en conferencia de prensa, previo a la ceremonia oficial por el aniversario.

Entre los agasajados de la jornada figuró la exdirectora Mirta Lewis, cuya impronta de vinculación con el entorno productivo regional marcó las bases del crecimiento del polo. A su vez, los equipos de geología saludaron el retiro de Laura Mazzaferro, especialista en petrología de rocas volcánicas, junto con el director del IDEAus, Néstor Basso, responsable de consolidar el laboratorio forense de referencia penal.

El titular del CENPAT puso especial énfasis en señalar que los debates actuales en torno al organismo no se limitan al financiamiento, sino que se intenta volver a poner en discusión el valor estratégico de las investigaciones puras frente a las exigencias regulatorias de rédito económico inmediato. «En el entramado científico no hay ciencia aplicada, si no hay ciencia básica. Contraponer la ciencia aplicada o pensar que la ciencia tiene que tener un valor científico monetarizado de manera inmediata es algo que realmente no se termina de entender», explicó Ortiz en diálogo con la prensa.

Vuelve el “CENPAT Abierto”

Uno de los anuncios más esperados durante el aniversario fue la confirmación de una nueva edición de “CENPAT Abierto”, la jornada de divulgación científica que permite a la comunidad recorrer laboratorios, conocer investigaciones y dialogar con científicos.

La actividad se realizará el 27 de septiembre y marcará el regreso de una propuesta que en su última edición, realizada en 2023, convocó a entre 6.000 y 7.000 visitantes.

“Es importante que la sociedad conozca qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. El conocimiento que producimos es para la comunidad y creemos que la gente debe apropiarse de él”, afirmó el director.