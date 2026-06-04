Dos casos de hantavirus en Salta y en Buenos Aires



En la semana epidemiológica (SE) 20, se registraron dos nuevos casos de hantavirus en Argentina, uno de ellos en la provincia de Salta y el otro en la ciudad bonaerense de Arrecifes y la totalidad de confirmados durante 2026 asciende a 47.

Así se indicó en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) en el cual además se señaló que el total acumulado de la temporada 2025-2026 (SE 27/2025 a SE 20/2026) es de 107 casos localizados principalmente en Buenos Aires (44), Salta (31), Santa Fe (7), Jujuy (7), Río Negro (6), Entre Ríos (5) y Chubut (5).

En tanto, la región Centro concentra el 52% de los casos (56), principalmente en Provincia de Buenos Aires (PBA) y la región del Noroeste de Argentina (NOA) presenta la tasa de incidencia más elevada del país (0,63 casos por 100.000 habitantes), concentrándose el 81% de ellos en la provincia de Salta.

La enfermedad y sus síntomas

El hantavirus es una enfermedad viral transmitida principalmente a través del contacto con secreciones, orina o excrementos de roedores silvestres infectados y las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas presentes en ambientes cerrados o poco ventilados.

Los síntomas iniciales suelen incluir fiebre, dolores musculares, cansancio y dolor de cabeza, aunque en algunos casos la enfermedad puede evolucionar rápidamente hacia cuadros respiratorios graves que requieren internación y pueden resultar fatales, por lo cual, ante la presencia de síntomas compatibles y antecedentes de exposición en áreas de riesgo, las autoridades recomiendan realizar una consulta médica inmediata.