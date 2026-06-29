«Coco» Muñoz se consagró campeón argentino en el Maratón de Rosario



El chubutense logró despegarse de Esteban Angulo, que terminó segundo con 2:17:40 y del atleta local, Daniel Penta, tercero con 2:18:44, en el podio masculino del Campeonato Argentino, la designación que recayó este año en el Maratón de Rosario. Los escoltas del chubutense consiguieron sus mejores regitros personales al bajar por primera vez de la frontera de las 2:20.

El top 10 del maratón de Rosario se completó así: 4 Leonado Bouvet 2:33:16, 5 Alxis Bornacini 2:34:15, 6 Marcos Delforno 2:34:26, 7 Cristian Meneguzzi 2:34:52, 8 Juan Emiliio Medina 2:35:02, 9 Sebastián Irusta 2:35:209 y 10 Felipe Arakawa (Brasil) 2:35:46.

Entre las damas, Urrutia conquistó por tercera vez el título nacional. Ya lo había obtenido en Rosario 2016 y también el año pasado, en Santa Rosa.

Y lo hizo con una nueva marca para el circuito de 2:43:40. El registro enterior era de la marplatense y olímpica María de los Angeles Peralta con 2:45:35 en 2014. Luján tiene como registro personal 2:39:39 logrado hace nueve años en el maratón de Hamburgo.

El segundo puesto fue para la bonaerense Angelina Reyes coi 2:45:42, delante de la mendocina FLorencia Lorena Cuello (2:49:51) y Elisa Abarca (2:55:15) quedando en el quinto puesto la santiagueña Ivana Herrera con 3:00:34.

El recordman nacional de maratón, Joaquín Arbe, abandonó a la altura del kilómetro 38. A través de las redes, comentó: “Esta última semana fue muy difícil para mí, por un estado gripal. Igual decidí largar, tenía la esperanza de conseguir el récord del circuito, el mismo objetivo de Coco. Pero en el kilómetro 20 comencé a sentirme mal. Espero recuperarme pronto”.