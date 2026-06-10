Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas



Argentina conmemora este miércoles el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, una fecha vinculada a uno de los principales reclamos históricos de la política exterior nacional.

La efeméride recuerda un hecho ocurrido el 10 de junio de 1829, cuando el Gobierno de la provincia de Buenos Aires creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y designó a Luis Vernet como máxima autoridad en el archipiélago.

Vernet ya residía en Puerto Soledad junto a su familia, colonos, gauchos provenientes de Buenos Aires y habitantes de Carmen de Patagones.

La creación de la Comandancia es considerada uno de los principales antecedentes jurídicos e históricos que sustentan la posición argentina sobre las islas del Atlántico Sur.

Sin embargo, el ejercicio efectivo de esa autoridad se interrumpió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas ocuparon las islas y desplazaron a las autoridades argentinas establecidas en el territorio.

Desde entonces, todos los gobiernos argentinos mantuvieron el reclamo de soberanía sobre las Malvinas, una postura que continúa vigente y que forma parte de la Constitución Nacional.

Por qué se conmemora el 10 de junio

La fecha fue instituida oficialmente por la Ley 20.561, sancionada por el Congreso Nacional en noviembre de 1973. La norma estableció que cada 10 de junio se realicen actos conmemorativos, clases especiales y actividades alusivas en establecimientos educativos y organismos públicos.

Además, la legislación dispuso que la jornada sea considerada una expresión de soberanía argentina sobre las islas y los territorios australes vinculados al reclamo.

A 197 años de la creación de la Comandancia Política y Militar de las Malvinas, la conmemoración busca mantener vigente la memoria histórica sobre el archipiélago y reafirmar la posición argentina respecto de la disputa de soberanía que permanece abierta con el Reino Unido.