Colapinto terminó 14° en la última práctica del GP de España

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una discreta actuación y terminó decimocuarto en la práctica libre 3 del Gran Premio de España de Fórmula 1.

Colapinto registró un mejor tiempo de 1:17,733 y terminó a un segundo y 946 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

A lo largo de toda la sesión hubo muy poca actividad, ya que los equipos preferían esperar el momento adecuado para sacar a sus pilotos a pista, teniendo en cuenta también que cada vuelta vale oro en este circuito ya que los neumáticos demostraron sufrir un gran desgaste en las primeras prácticas libres.

Colapinto se mantuvo durante gran parte de esta FP3 en las últimas posiciones. Recién a falta de poco menos de 10 minutos pudo ubicarse decimotercero, aunque su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó mejorando su registro para bajarlo al decimocuarto puesto final.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el mejor tiempo fue para Russell, que quiere recuperarse luego de no sumar puntos en las carreras principales de los Grandes Premios de Canadá y Mónaco.

En la segunda posición finalizó el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 214 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari).

Por otra parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) quedó sexto y el líder del campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), séptimo.

La actividad en el GP de España continuará a las 11 de la mañana de este sábado, con la clasificación para la carrera del domingo.