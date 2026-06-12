Colapinto culminó décimo en la primera práctica libre del GP de España



El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena actuación en la primera práctica libre del Gran Premio de España, donde finalizó en el décimo lugar.

Colapinto, que busca volver a sumar puntos tras un fin de semana para el olvido en Mónaco, registró un mejor tiempo de 1:17,893 y quedó a un segundo y 530 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

El argentino se mostró en todo momento en un muy buen nivel, girando primero con neumáticos medios y luego con blandos.

Desde un principio, el joven piloto de Alpine logró hacerse su lugar en el top 10 e incluso llegó a estar sexto cuando registró su mejor tiempo con unos neumáticos blandos, aunque finalmente otros oponentes consiguieron mejorar dicho tiempo.

De esta manera, Colapinto demostró que está nuevamente encendido para volver a pelear por los puntos, después de su actuación del pasado fin de semana en el principado, donde no se mostró cómodo en ningún momento.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, finalizó decimoséptimo. El piloto galo amaneció con la gran noticia de que la FIA eliminó su penalización del Gran Premio de Mónaco, por lo que le devolvieron el tercer puesto con el que cruzó la bandera a cuadros en aquella carrera.

En lo que respecta a las primeras posiciones, el líder de la sesión fue Russell, quien busca recuperarse tras no sumar puntos en las últimas dos carreras, gracias a su registro de 1:16,363. En la segunda posición terminó el australiano Oscar Piastri (McLaren), a 203 milésimas.

A su vez, el italiano y líder del campeonato, Kimi Antonelli, no compitió en esta sesión ya que le cedió su asiento al danés Frederik Vesti, que terminó decimoquinto. Sin embargo, dirá presente en la práctica libre 2.

La actividad en el GP de España continuará con la práctica libre 2, que está programada para las 12 del mediodía.