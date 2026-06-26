Animalito e’dios

Un equipo de biólogos marinos ha documentado una conducta sin precedentes en la naturaleza que redefine nuestra comprensión sobre la inteligencia de los cetáceos. Según un estudio reciente publicado en el Journal of Comparative Psychology, las orcas salvajes (Orcinus orca) han mostrado comportamientos dirigidos a ofrecer alimento a los seres humanos, un hecho que los autores califican como una muestra de «altruismo interespecífico generalizado». Tras analizar 34 interacciones registradas a lo largo de dos décadas en océanos de todo el mundo, desde California hasta Nueva Zelanda, los investigadores sugieren que esta entrega de presas es mucho más que un simple juego.

Los incidentes analizados, que incluyen el ofrecimiento de 18 especies distintas, entre peces, mamíferos, aves, invertebrados, un reptil y hasta algas, fueron recopilados por los doctores Jared Towers, Ingrid Visser y Vanessa Prigollini. Los científicos establecieron criterios estrictos para incluir cada caso, exigiendo que las orcas se acercaran voluntariamente a las personas y depositaran el alimento frente a ellas.