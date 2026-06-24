Alerta por el aumento de casos de tuberculosis en Argentina

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa grave causada por una bacteria que afecta principalmente a los pulmones, pero puede dañar otros órganos como riñones o al cerebro. Se propaga a través del aire, cuando una persona con tuberculosis activa en los pulmones tose, estornuda, habla o canta, liberando gotitas microscópicas con la bacteria. Aunque no se contagia por contacto casual como dar la mano o compartir comida, sino por exposición prolongada en espacios cerrados con poca ventilación.

Acompaña a la humanidad desde hace siglos, ya que nunca se logró eliminarla a nivel mundial. En el siglo XX, con el descubrimiento de antibióticos se pensó que se podía erradicar pronto, pero la enfermedad persiste.

En Argentina, el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) detalló que, hasta la semana epidemiológica 22 de 2026, se notificaron 6.482 casos de tuberculosis, 133 más que en el mismo período del año anterior y el incremento se concentró principalmente en las regiones Centro, Noroeste de Argentina (NEA) y Cuyo.

En términos absolutos, la región Centro aportó el mayor número de casos adicionales, con 264 casos más que en 2025 y un aumento del 5,6%. Le siguen el NEA con 45 casos nuevos y un aumento del 10% y Cuyo, con 24 casos más y una variación del 27%, mientras que, en cambio, la región Sur presentó un descenso de 35 casos (-22,3%), mientras que el Noroeste de Argentina (NOA) se mantuvo prácticamente estable, con una variación de 0,3%.

Las jurisdicciones con aumentos más pronunciados son Misiones con una variación porcentual del 44,9%, Mendoza con una variación del 42,6%, Entre Ríos con el 38,8%, Santiago del Estero con el 34,3 y Santa Fe con una variación del 32,9%.

En 2025 hubo más de 17 mil casos

En Argentina, durante 2025 se notificaron 17.283 casos de tuberculosis, lo que representa una tasa de 37,3 casos por 100.000 habitantes y, del total de casos, 16.359 fueron clasificados como casos incidentes (nuevos, recaídas y sin información), equivalentes al 94,7% del total nacional.

El 66,1% del total de casos se concentró en Ciudad y Provincia de Buenos Aires (CABA y PBA), mientras que la mayor tasa de notificación se registró en Salta, con 63,8 casos por 100.000 habitantes, seguida por CABA, con 58,8 por 100.000; PBA con 55,1; Jujuy, con 52,3; Formosa, con 42,8; y Chaco, con 39,3.

Mendoza presentó la menor tasa total con 6,0 casos por 100.000 habitantes y San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén, San Luis y Santiago del Estero también registraron tasas inferiores a 10 por 100.000 habitantes.

La lucha contra la enfermedad

La tuberculosis (TB) continúa siendo un problema sanitario relevante a nivel internacional, regional y nacional. La cartera sanitaria nacional trabaja para garantizar un abordaje integral de la enfermedad que combine la vigilancia epidemiológica, la sistematización de la información, la toma de decisiones basadas en evidencia y el monitoreo de las acciones de prevención, tratamiento y seguimiento implementadas por las jurisdicciones.

Desde diciembre de 2025 hasta la fecha se distribuyeron un total de 40.500 cartuchos para diagnóstico molecular de tuberculosis.

Estos insumos fueron entregados a PBA, CABA, Tierra del Fuego, Salta, Chaco, Jujuy y Santa Fe, con el objetivo de fortalecer la capacidad diagnóstica y garantizar la detección oportuna de la enfermedad.

En lo que va del 2026 también se distribuyeron 2.870 dosis de Derivado Proteico Purificado (PPD) a distintas jurisdicciones del país para apoyar las actividades de diagnóstico y estudio de contactos.

Asimismo, el Ministerio de Salud de la Nación gestiona y autoriza de manera nominalizada el acceso a tratamientos para tuberculosis resistente o compleja, garantizando la provisión de medicamentos de segunda línea y la continuidad terapéutica.

Síntomas y tratamientos

Los síntomas más comunes, principalmente de la variante pulmonar, son tos persistente de más de 3 semanas a veces con sangre; dolor torácico; fiebre, escalofríos y sudores nocturnos; y pérdida de peso, fatiga y pérdida de apetito.

Es una enfermedad curable y prevenible con antibióticos específicos, aunque es clave completar el tratamiento completo para evitar resistencias. También existen formas multirresistentes (MDR-TB) más difíciles de tratar.

¿Por qué aumentan los casos?

En los últimos años se observa un aumento en notificaciones y casos en muchas regiones. Una de las posibles razones son las interrupciones en servicios de salud, diagnósticos y tratamientos durante la pandemia de COVID que retrasaron detecciones y generaron un «rebote» posterior.

Otros factores de riesgo que facilitan el avance son el debilitamiento inmune provocado por el VIH/sida; la desnutrición; la diabetes; el consumo de tabaco y alcohol; la pobreza, el hacinamiento y la mala ventilación.