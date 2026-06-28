A contramano del mundo, en España crean un palco infantil para ver las corridas de toros

La Feria de San Juan de Badajoz en España generó una controversia internacional con la creación de un palco infantil destinado a niños de entre cinco y doce años. La propuesta, impulsada por la empresa Fusión Internacional por la tauromaquia, busca acercar la actividad a los menores mediante actividades didácticas y recreativas durante las corridas de toros.

El acceso será gratuito y los niños podrán asistir sin necesidad de estar acompañados por sus padres, ya que estarán bajo la supervisión de monitoras cualificadas. El espacio se ubicará en el tendido de sombra y ofrecerá explicaciones adaptadas sobre la lidia, además de juegos y actividades entre cada salida de toro.

Argumentos y críticas

La empresa organizadora defiende que el palco infantil pretende transmitir la tradición cultural de la tauromaquia a nuevas generaciones; ofrecer un entorno seguro y pedagógico, con personal especializado; y facilitar la asistencia de familias, que pueden disfrutar de los festejos mientras los menores permanecen cuidados.

Por su parte, las organizaciones animalistas y de infancia han criticado la iniciativa. La Fundación Franz Weber, que considera incompatible la promoción de la tauromaquia con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unida, reclamo por la normalización de la violencia hacia los animales como parte de un espectáculo cultural. Al tiempo que alertó por el respaldo institucional del Ayuntamiento de Badajoz, la Diputación Provincial y la Junta de Extremadura, cuyos logotipos figuran en la promoción.

Recomendaciones internacionales

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU reiteró en febrero de 2026 sus observaciones a España, señalando expresamente la tauromaquia en el apartado de protección de la infancia frente a la violencia. Entre sus recomendaciones:

– Establecer una edad mínima de 18 años para participar en eventos taurinos y escuelas de tauromaquia.

– Desarrollar campañas de sensibilización sobre los efectos de la violencia en niños y adolescentes.

– Ampliar la responsabilidad de las comunidades autónomas en la aplicación de medidas de protección.

Estas observaciones refuerzan las peticiones ya formuladas en 2018 y ponen en cuestión la pertinencia de iniciativas como el palco infantil.

Debate cultural y social

El caso refleja la tensión entre quienes defienden la tauromaquia como parte del patrimonio cultural español y quienes la consideran una práctica incompatible con los derechos de la infancia y el bienestar animal. La polémica se intensifica porque la Feria de San Juan es uno de los eventos taurinos más relevantes de Extremadura y cuenta con respaldo institucional.

El palco infantil de la Feria de San Juan de Badajoz se ha convertido en un símbolo del debate sobre la tauromaquia y la infancia en España.

Mientras los organizadores lo presentan como una oportunidad pedagógica y cultural, las organizaciones animalistas y de defensa de la infancia lo ven como una vulneración de principios internacionales.

El desenlace de esta polémica dependerá de la capacidad de las instituciones para equilibrar tradición, derechos de los menores y bienestar animal.