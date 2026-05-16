Vuelve Lucas Upstein al Teatro del Muelle

Con una doble función el domingo 31 de mayo, en la sala del Teatro del Muelle, el reconocido humorista de stand up Lucas Upstein volverá a presentarse en Puerto Madryn. La primera función, que comenzará a las 19 horas, ya tiene entradas agotadas, quedan aún lugares para el show de las 21 horas.

Upstein, comediante, guionista y actor; formado en el circuito independiente del stand up argentino, se consolidó como una de las voces más originales de su generación, con un estilo que combina ironía, vulnerabilidad y una mirada despiadadamente lúcida sobre el mundo actual. Su podcast “No sé si esto será gracioso” es definido por él mismo como un recreo mental.

A lo largo de su carrera, Lucas participó en ciclos como “Ciudad Emergente”, Comedy Central Stand-Up y diversos especiales de comedia en plataformas digitales. Realizó varios especiales de comedia: “Todos Tus Muertos”, y “Frankupstein”, “Que?”, “El muertes”, “Atropelló Mató y Huyó” y “Ya no se puede decir todo”, que fueron presentados en diferentes localidades del país y se encuentran disponibles en youtube, superando el medio millón de vistas.

Lucas Upstein también se abrió camino en el mundo de los medios de comunicación y streaming. En 2022 tuvo su programa “No tenemos todo el día” en Vorterix, al siguiente año fue columnista en “Escucho Ofertas” de Blender conducido por Guille Aquino, y desde el 2024 participa en “Edición Especial”, programa de Luzu conducido por Martin Garabal y gran equipo. Además, realizó guiones para distintos Late Nights de la televisión argentina.

Las entradas, tienen un valor de 28.000 pesos y están disponibles en www.boleteria.com.ar.