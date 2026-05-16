Después de 10 años, el macá tobiano vuelve a nidificar en el Parque Nacional Patagonia

Tras una década sin registros reproductivos dentro del área protegida, el macá tobiano (Podiceps gallardoi) nidificó nuevamente en el Parque Nacional Patagonia, en Santa Cruz. Este hallazgo confirma la importancia de la creación del parque y representa un paso clave para la recuperación de esta especie endémica de Argentina, cuya población actual se estima en apenas 700 individuos.

En la laguna del Lago Buenos Aires se registraron 9 parejas y 9 pichones. Para proteger la colonia, un equipo de “guardianes de colonia” montó un campamento a 1.400 msnm y mantuvo vigilancia permanente entre febrero y abril, enfrentando condiciones extremas de frío, viento y nieve.

Durante la campaña se recolectó información científica sobre demografía, éxito reproductivo y comportamiento, además de proteger a adultos y pichones frente a especies invasoras.

Amenazas que enfrenta la especie

El macá tobiano ha sufrido una marcada disminución poblacional debido a varios factores, entre ellos el visón americano, una especie exótica invasora que depreda nidos y adultos; a la gaviota cocinera, favorecida por recursos asociados a asentamientos humanos; la degradación del hábitat por actividades humanas y, finalmente, el cambio climático, que altera las condiciones meteorológicas de la meseta.

Estrategias de conservación

Las acciones conjuntas entre el Parque Nacional Patagonia y la Fundación Macá Tobiano incluyen:

– Monitoreo de lagunas potenciales para nidificación.

– Vigilancia de colonias reproductivas.

– Control de especies exóticas mediante perros entrenados para detectar rastros de visón.

– Uso de cámaras trampa y recorridas de personal para aumentar la capacidad de respuesta.

Macá Tobiano

El macá tobiano nidifica exclusivamente en lagunas de meseta con vegetación acuática como la vinagrilla (Myriophyllum quitense), que utiliza para construir plataformas flotantes. Durante el invierno migra hacia los estuarios de la costa atlántica santacruceña.

La protección de estas lagunas es vital para asegurar la reproducción de la especie y mantener la biodiversidad de la Patagonia austral.

Trabajo articulado y logros recientes

La conservación del macá tobiano es fruto de un esfuerzo colectivo que involucra al Parque Nacional, la Fundación Macá Tobiano, Biome, Whitley Fund for Nature, CONICET, Aves Argentinas, el Consejo Agrario Provincial y comunidades locales.

Uno de los logros más recientes fue la incorporación de 40.000 hectáreas privadas al dominio público en 2025, fortaleciendo la protección del área y asegurando su conservación a perpetuidad.

El regreso del macá tobiano como especie nidificante en el Parque Nacional Patagonia es una victoria para la conservación argentina. Este registro no solo aporta esperanza para la recuperación poblacional, sino que también evidencia la importancia de la gestión articulada entre instituciones, comunidades y productores para proteger la biodiversidad en un contexto de amenazas crecientes.