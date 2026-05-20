El sistema de turnos médicos online ya funciona en 18 establecimientos asistenciales

El sistema del asistente virtual DINO, que permite gestionar turnos de manera rápida desde cualquier punto de Chubut a través del número 280 460-3466, ya funciona, en esta primera etapa, en 18 establecimientos asistenciales de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trevelin y Tecka.

Se trata de una prueba piloto que comenzó a implementar la cartera sanitaria provincial, en diferentes hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que cuentan con Historia de Salud Integrada (HSI). Permitiendo a los pacientes sacar turnos para distintas especialidades y realizar estudios de forma rápida, ágil y segura, evitando filas y demoras innecesarias en los centros de atención.

Desde la Gobernación

Al respecto, el gobernador Torres sostuvo que “con mucho esfuerzo, seguimos avanzando en la modernización del sistema de salud”, y destacó que “la verdadera transformación no se mide solamente en números o ahorro fiscal, sino en la calidad de vida de los chubutenses; por eso estamos fortaleciendo el primer nivel de atención con más conectividad, Telemedicina y, en esta ocasión, con una nueva herramienta que va a aliviar la demanda de turnos en los centros de salud, dando un salto cualitativo”.

“Después de muchos años, el sistema sanitario cuenta con más y mejor tecnología al servicio de cada vecino, sumando al compromiso diario del personal y a una agenda de salud que apunta a la excelencia a lo largo y ancho de todo el territorio provincial”, expresó el titular del Ejecutivo.

“Hoy, en Chubut, la distancia entre un pueblo y una ciudad de cabecera no son un obstáculo para que cada ciudadano pueda acceder al sistema de salud”, señaló el mandatario, concluyendo que “en un escenario económico complejo, estamos demostrando con hechos que una gestión ordenada tiene un impacto directo y positivo en la realidad de la gente”.

Corrigiendo errores

Por su parte, el secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, explicó que “empezamos con algunas ciudades y no con todas porque al sistema hay que ir madurándolo”, remarcando que, a medida que avance la implementación, “vamos a ir corrigiendo errores”.

En ese marco, el funcionario adelantó que “en Comodoro Rivadavia van a ser 18 puntos que nosotros vamos a ir madurando, que después vamos a transmitir a los 62 centros asistenciales que tenemos en la provincia. Es un avance”.

Asimismo, solicitó a la población que “empiecen a utilizar DINO porque es una herramienta de accesibilidad para la salud”, y destacó que “el 50% de los turnos programados se van a poder empezar a dar a través de esta herramienta digital”.

Es importante aclarar que la opción de sacar turnos de manera online convivirá con la modalidad presencial tradicional, por lo que en esta instancia habrá un porcentaje de turnos reservado para cada sistema.

Centros asistenciales

La primera etapa incluye a los siguientes establecimientos de Trelew: el CAPS “Ramón Carrillo”, del barrio Amaya; el CAPS “Jorge Morado”, del barrio Constitución; el CAPS del barrio Tiro Federal; el CAPS del barrio Villa Italia; y el servicio de Mamografías del Hospital “María Humphreys”.

Además, en Puerto Madryn están comprendidos el CAPS “René Favaloro” (hasta las 17 horas); el CAPS “Roque González” (hasta las 16 horas); y el Centro Especializado en Salud Integral de Adolescentes (CESIA) “Pozzi”.

En Rawson, se podrán solicitar turnos a través de DINO en el CAPS del Área 16, el CAPS de Playa Unión y el CAPS “Carmelo Berruhet” (490 Viviendas).

Asimismo, en Comodoro Rivadavia están comprendidos el CAPS Standard Norte; el CAPS San Cayetano; el CAPS Próspero Palazzo; el CAPS Pietrobelli; y el Hospital Regional, en los siguientes servicios, sin requisitos previos: Cardiología de adultos, Reumatología de adultos, Neumonología pediátrica y Dermatología de adultos.

También, esta primera etapa de implementación de turnos online abarca a los Hospitales Rurales de Trevelin y Tecka.

Turnos

Para acceder al sistema, se deberá agendar el número 280 460-3466 e iniciar el chat con DINO. A través de esa vía se podrá acceder de forma sencilla a información sobre turnos programados y especialidades habilitadas, además de seleccionar lugar, día y horario para recibir atención médica.

El sistema solicitará datos personales y generará una credencial digital, permitiendo luego acceder a las turneras disponibles en cada uno de los centros asistenciales.