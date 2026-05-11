Un detenido por el homicidio del último fin de semana en Rawson

Efectivos de la Comisaría de Rawson detuvieron esta mañana cerca de las 9 horas al presunto autor de la muerte de un hombre en un hecho ocurrido el último fin de semana en un acceso a la avenida que une la ciudad de Rawson con Playa Unión, a la altura de la Terminal de ómnibus.

Se trata de Marcelo Ciancio al que la jueza de garantía Laura Martini dispuso su detención a última hora de ayer. En la madrugada de este lunes, en un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Río Chubut, se secuestraron prendas de vestir y un cuchillo con presuntas manchas hemáticas que serán sometidos a pericias.

Allí Ciancio no pudo ser localizado, pero en el transcurrir de la mañana fue localizado por los efectivos y una vez detenido, se realizaron diligencias de rigor. Ahora se aguarda la audiencia de control de detenidos, que la Oficina Judicial de Rawson dispuso para las 8 del día de mañana.

Funcionarios a cargo de la investigación en la cabeza del fiscal general Leonardo Cheuquemán, le impondrán los cargos y sospechas en su contra a fin de ejercer su legítimo derecho a defensa, para luego proseguir con el pedido de la apertura de la investigación, ante la jueza Martini.