Tirante y Trungelliti avanzaron a segunda ronda de Roland Garros



Los argentinos Thiago Tirante y Marco Trungelliti comenzaron con victorias su participación en Roland Garros 2026 y avanzaron a la segunda ronda del Grand Slam parisino tras imponerse con autoridad en sus respectivos debuts.

Tirante derrotó al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3, 7-6(6), 6-7(5) y 6-0 en un partido de más de tres horas y media. El argentino dejó atrás su reciente caída en Ginebra y mostró un tenis agresivo, sostenido por la potencia de su derecha y la solidez de su servicio.

El primer set se mantuvo equilibrado hasta el 3-3, cuando Tirante consiguió el quiebre decisivo para encaminar el parcial. En el segundo, la historia volvió a resolverse en detalles: el español llegó a tener un punto de set en el tie-break, pero el argentino reaccionó a tiempo y se quedó con el desempate.

Llamas Ruiz logró descontar en la tercera manga tras otro tie-break muy ajustado, aunque Tirante respondió de manera contundente en el cuarto parcial. Con tres quiebres consecutivos y sin darle opciones a su rival, cerró el encuentro con un categórico 6-0 para avanzar de ronda. En la próxima instancia enfrentará al español Alejandro Davidovich Fokina.

También tuvo un estreno positivo Marco Trungelliti, que superó al francés Kyrian Jacquet por 6-4, 6-2 y 6-2, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

El santiagueño, que disputa su primer Grand Slam ingresando directamente al cuadro principal, dominó el partido desde el fondo de la cancha y aprovechó los errores de su rival para construir una victoria sólida. Tras un primer set parejo, Trungelliti elevó el nivel en el segundo parcial y tomó el control absoluto del encuentro.

Con un nuevo quiebre temprano en el tercer set, manejó la ventaja con tranquilidad y selló una victoria convincente para avanzar a la segunda ronda, donde se medirá ante el ruso Karen Khachanov.