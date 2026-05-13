SUPA Chubut alerta sobre empresas que no han adherido al acuerdo paritario

SUPA Chubut expresaría nuevamente su preocupación frente a la actitud de un reducido grupo de empresas de la estiba pesquera que, a diferencia de la gran mayoría del sector, todavía no habría adherido al acuerdo paritario oportunamente alcanzado y suscripto.

En ese marco, ha trascendido que ese mismo grupo empresario, en coordinación con algunas plantas pesqueras, armadores y representantes de otras entidades sindicales, habría incrementado desde hace tiempo y de manera significativa las tarifas de la estiba portuaria. Sin embargo, ese aumento no se tradujo en una mejora proporcional para los trabajadores nucleados al SUPA-Chubut sino que se habría diluido en beneficios particulares de los involucrados.

Además, tal operatoria indicaría que ese incremento tarifario fue utilizado para instalar artificialmente la idea de un aumento de costos previo y, de ese modo, presentar como excesivo o desmedido el legítimo reclamo salarial impulsado por SUPA Chubut.

La entidad sindical rechazaría esa maniobra alegando que no puede pretenderse que el costo empresario se exhiba como argumento defensivo cuando previamente se habrían elevado las tarifas sin trasladar esa mejora a quienes sostienen materialmente la actividad de estiba portuaria.

Sin embargo, desde el SUPA-Chubut se mostrarían tranquilos y esperanzados que esto sea solo trascendidos, según habrían manifestado desde la organización sindical, el planteo gremial siempre fue claro y previsible y tiene como eje el reconocimiento de la inflación correspondiente al último período, entendiendo que la actualización salarial resultaría necesaria para evitar una mayor pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores portuarios.

En ese contexto, desde el sindicato habrían remarcado que la situación económica actual exige responsabilidad y compromiso de todas las partes, especialmente en una actividad que históricamente ha sido uno de los principales motores productivos y laborales de la provincia.

Fuentes gremiales sostendrían además preocupación por la insistencia de determinadas prácticas empresariales que podrían derivar en una mayor precarización laboral, tanto en las condiciones de contratación como en el cumplimiento de obligaciones básicas vinculadas a la seguridad social y los aportes previsionales.

A partir de un relevamiento y trazabilidad de datos en detalle, efectuados por la entidad, el objetivo sería “que se reconozca al trabajador por su labor, que se respeten sus derechos y que las empresas cumplan con las obligaciones que les corresponden en tiempo y forma”, señalarían desde SUPA Chubut.

En el gremio advertirían que uno de los puntos que más inquietud genera estaría relacionado con la situación previsional de muchos trabajadores del sector, especialmente de aquellos que se encontrarían próximos a iniciar sus trámites jubilatorios y descubrirían irregularidades en los aportes realizados durante años de actividad.

De acuerdo a lo dejado trascender por representantes sindicales, existirían casos de trabajadores que podrían verse perjudicados por falta de pagos o incumplimientos vinculados a cargas sociales, situación que -asegurarían- no solo afecta al trabajador y su familia, sino también al normal funcionamiento de la entidad, del sistema laboral y previsional.

Asimismo, desde SUPA Chubut solicitarían entonces formalmente que la autoridad de aplicación intensifique controles y auditorías sobre las empresas del sector, con el objetivo de verificar el estado de los aportes patronales, cargas sociales y demás obligaciones laborales.

Desde la conducción gremial también buscarían llevar tranquilidad a la comunidad y al Estado Provincial y las localidades portuarias respecto al posicionamiento del sindicato frente al inicio de la temporada, aclarando que no existiría razón para entorpecer la actividad pesquera ni de afectar el normal desarrollo del trabajo en los puertos de la provincia en tanto en todos los puertos hay empresas habilitadas en orden y en regla como para asegurar las descargas pesqueras y no afectar el normal desarrollo de la actividad.

En esa línea, considerarían que las condiciones productivas para la temporada serían positivas, teniendo en cuenta la presencia de recurso y las expectativas existentes dentro de la actividad. “El pescado estaría”, resumirían desde el gremio.

Finalmente, desde la organización sindical ratificarían que continuarían defendiendo los derechos de los trabajadores portuarios y de la pesca en particular, insistiendo en la necesidad de que todas las empresas del sector actúen bajo las mismas reglas, cumpliendo con los acuerdos salariales y las obligaciones legales correspondientes.