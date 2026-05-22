El Museo del Desembarco celebra su 25° aniversario

En el marco de su 25º aniversario, el Museo del Desembarco de Puerto Madryn inaugurará una nueva muestra como parte de las actividades conmemorativas.

Un cuarto de siglo

La historia del museo se remonta al 25 de mayo de 2001, fecha en la que fue inaugurado el Centro de Exposiciones del Cenpat, donde en aquel entonces se presentaba una muestra de arqueología y antropología dedicada a los pueblos originarios y en el piso superior se encontraba el Centro de Interpretación del Desembarco, espacio que, según recuerdan sus integrantes, se convirtió “en el germen del museo actual”.

A fines del año 2001, el Cenpat se retiró del centro, aunque continuó funcionando con el apoyo de la Fundación Ameghino.

Posteriormente, desde el año 2004, el Museo quedó bajo la administración de la Asociación Punta Cuevas creada precisamente para sostenerlo. Se inició así un proceso de crecimiento y consolidación hasta convertirse en el espacio histórico, cultural y turístico que representa hoy para Puerto Madryn y la provincia del Chubut.

Actividades por el aniversario

En el marco de este aniversario, a partir del día 23 quedará inaugurada una exposición temporaria de fotografías históricas, una muestra que recorrerá las distintas etapas del Museo a lo largo de estos 25 años.

Esta actividad será abierta al público, con ingreso habitual al Museo.

Asimismo, el 24 de mayo se realizarán las “Visitas interpretadas”, una propuesta gratuita y abierta a la comunidad, con cupos limitados a 25 personas.

Por otra parte, el 25 de mayo tendrá lugar el ágape aniversario, encuentro destinado a socios y autoridades, durante el cual se realizará un reconocimiento especial a integrantes de las primeras comisiones mediante la entrega de un presente conmemorativo. La jornada contará además con músicos invitados.

En paralelo, el Museo impulsa la campaña “25 años, 25 nuevos socios”, iniciativa que busca fortalecer el acompañamiento de la comunidad y continuar promoviendo el crecimiento institucional.

Desde el Museo del Desembarco invitan a toda la comunidad a participar y acompañar las actividades programadas para esta fecha tan significativa.