Sastre abogó por más «desarrollo e inclusión» al conmemorar el 25 de Mayo

En el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, la ciudad vivió una jornada cargada de compromiso con los valores fundacionales de la Argentina: la libertad, la soberanía y la construcción colectiva.

El intendente Gustavo Sastre encabezó el acto central, acompañado por instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias y una gran cantidad de vecinos que se acercaron a compartir esta fecha clave para la identidad nacional.

Durante la ceremonia, Sastre puso en valor el rol histórico del Estado como motor de desarrollo y advirtió sobre la importancia de no perder el rumbo en momentos complejos del país. En ese sentido, remarcó que «no hay proyecto de comunidad posible sin inclusión, sin obra pública y sin un Estado presente que acompañe a quienes producen y trabajan».

Asimismo, el jefe comunal destacó que, mientras a nivel nacional se debaten modelos que muchas veces se alejan de las realidades del interior, en Puerto Madryn se continúa avanzando con obras de infraestructura, fortalecimiento del turismo, acompañamiento al sector productivo y políticas sociales que sostienen el entramado comunitario.

«El 25 de Mayo no es solo una fecha histórica, es una invitación a pensar qué país queremos. Nosotros creemos en una Argentina que crezca desde el interior, con trabajo, con desarrollo y con oportunidades para todos», sostuvo.