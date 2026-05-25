Brasil elimina las visas para el mercado turístico de China

En un movimiento estratégico de gran impacto destinado a reconfigurar el mapa del turismo receptivo internacional, el Gobierno Federal de Brasil oficializó la exención de visas para ciudadanos chinos en estadías de hasta 30 días. La histórica medida, que entró en vigencia de forma inmediata este lunes, busca consolidar las relaciones bilaterales y potenciar notablemente la competitividad de los destinos sudamericanos dentro del codiciado mercado asiático.

Tasa de crecimiento china

La iniciativa llega en un momento de auge y gran dinamismo para el sector. De acuerdo con datos estadísticos oficiales suministrados por la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), el interés del público chino por descubrir la geografía brasileña se disparó un 130% durante este año, consolidando la mayor tasa de crecimiento neto entre todos los mercados emisores globales que monitorea activamente la institución.

Este espectacular incremento no es casual, sino el resultado directo de una agresiva y planificada estrategia de «soft power» y marketing internacional. Durante los últimos meses, el país concretó hitos fundamentales como el retorno a la prestigiosa feria sectorial ITB China en Shanghái, el despliegue de viajes de prensa con destacados comunicadores asiáticos y la firma de acuerdos clave con importantes operadores del ecosistema turístico.

«El gobierno viene fortaleciendo la relación bilateral con una visión clara de largo plazo. El turismo ocupa un rol central en este acercamiento, abriendo un abanico inmenso de oportunidades comerciales», destacó Bruno Reis, presidente de Embratur. El directivo precisó que Brasil rompió récords históricos al recibir más de 100 mil visitantes chinos en 2025, un alza del 35,5%. La tendencia alcista continúa acelerándose en el primer trimestre de 2026, con un incremento del 30,6% y la llegada registrada de 26 mil viajeros.

Para sostener este notable flujo, la delegación sudamericana revalidó su presencia en la próxima edición de ITB China. Allí se potenciará la plataforma Brasil Travel Specialist, un programa de capacitación virtual que ya cuenta con 775 agentes asiáticos inscriptos y 536 profesionales certificados de manera oficial.

Asimismo, las acciones de campo se intensificarán en junio mediante un exhaustivo «fam tour» coordinado con el Sebrae Nacional. Grandes operadores del país asiático recorrerán enclaves icónicos como Río de Janeiro, São Luís, Lençóis Maranhenses, Manaos y Novo Airão. El itinerario estará enfocado en la exuberante naturaleza, la riqueza cultural, la sostenibilidad y la gastronomía autóctona de alta gama.

Conscientes de las particularidades digitales del gigante asiático, Embratur selló una alianza estratégica con Dragon Trail, consultora líder en marketing digital para China. Esta cooperación permitirá generar contenidos específicos e interactivos en plataformas masivas y vitales para el ecosistema digital de ese país como WeChat, Douyin, Xiaohongshu y Weibo.

Finalmente, un núcleo especializado en relaciones públicas ya coordinó la publicación de 400 artículos en la prensa china. Estas acciones estratégicas confluyen con las celebraciones oficiales por el Año Cultural Brasil-China, marco institucional que conmemora los 52 años de lazos diplomáticos bilaterales. Así, el turismo se erige como la herramienta económica y social definitiva para proyectar la maravillosa diversidad de Brasil ante el principal mercado emisor del mundo entero.