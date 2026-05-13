Ricardo Arjona subió a Momi Giardina al escenario durante “Señora de las cuatro décadas”



El reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona suele compartir un momento especial junto a una fanática a quien sube a las tablas y, en esta ocasión, la destacada fue nada más, ni nada menos, que Romina “Momi” Giardina, quien compartió una de las piezas más reconocidas del intérprete.

La influencer y bailarina se adueñó, junto al músico, de la icónica “Señora de las cuatro décadas”, en el marco de la residencia que Arjona transita en el Movistar Arena de Buenos Aires, durante la gira “Lo que el Seco no dijo”, con producción de Fénix Entertainment.

Entre la emoción y la notable felicidad del momento, la artista compartió el momento a través de sus redes sociales, así, en un video de Instagram publicó el video en donde se la puede ver sentada junto al cantante en el escenario y acompañó el contenido con un breve, pero sentido texto: “Me acaba de cumplir mi sueño señora -en mayúscula y con repetición de la ‘a’-”.

Antes de iniciar la canción, ambos se fundieron en un emotivo abrazo y hubo, incluso, unas palabras de la bailarina en el oído del músico, lo que quedará entre ellos o quizás se vuelva público en una inolvidable anécdota de Giardina.

Arjona logró 14 sold out en el arena porteño y los shows, que iniciaron el 1 de mayo pasado, se presentará hasta el próximo lunes 25, así, función tras función, el cantautor reafirma su conexión única con los fans argentinos, quienes lo acompañaron con ovaciones y coros durante cada concierto.