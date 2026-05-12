Prisión preventiva para acusado de homicidio en Rawson

La jueza Laura Martini resolvió dictar seis meses de prisión preventiva para Marcelo Ciancio, señalado como el presunto autor del homicidio de Mario Barrientos, ocurrido el último fin de semana en Rawson.

La medida fue dispuesta durante la audiencia de control de detención y apertura de investigación realizada en la Oficina Judicial de Rawson. Allí, la magistrada declaró legal la detención de Ciancio y habilitó la apertura formal de la investigación por el delito de homicidio simple, en línea con el planteo realizado por la Fiscalía.

El caso es investigado por el fiscal general Leonardo Cheuqueman y el procurador de Fiscalía Jeremías Regueira, quienes solicitaron la prisión preventiva por el plazo de seis meses al considerar que existen riesgos procesales, tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo que el hecho presentó un importante nivel de violencia y remarcó que la expectativa de pena para el delito imputado es elevada, ya que el homicidio simple contempla condenas de entre 8 y 25 años de prisión.

Por su parte, la jueza Martini coincidió con los argumentos del Ministerio Público Fiscal y entendió que se encuentran acreditados ambos peligros procesales, motivo por el cual hizo lugar al pedido de prisión preventiva.

La defensa de Marcelo Ciancio, representada por los abogados Pablo Sánchez y Miguel Moyano, no se opuso al requerimiento formulado por la Fiscalía.

Mario Barrientos, de 39 años, falleció tras recibir una puñalada en el corazón.

El hecho ocurrió en Rawson y continúa bajo investigación judicial.

Fuente: Ministerio Público Fiscal