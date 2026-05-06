Pesquera podría instalarse cerca de una zona residencial en Puerto Madryn



Una empresa vinculada a la actividad pesquera habría solicitado la intervención del Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Producción, para que autorice la instalación de una planta de tratamiento en un sector cercano a la zona residencial en Puerto Madryn.

Se trata de un lote ubicado en el Parque Industrial Liviano, que debido al crecimiento demográfico de la ciudad porturia, ha quedado aledaño a la zona residencial.

Según trascendió, la empresa que busca instalarse en el sector estaría gestionando ante las autoridades de competencia la autorización para desarrollar sus actividades que incluirían, entre otras, el uso de amoníano, lo que puso en alerta a los vecinos de la zona.

Vale recordar que la ciudad de Puerto Madryn tiene un sector asignado en el Parque Industrial Pesquero para las empresas que se desempeñan en la actividad y prestadoras de servicios conexos. Sin embargo, ante la venta de un lote privado en el Parque Liviano, la empresa en cuestión, habría iniciado las gestiones para ubicarse allí, evadiendo todas las recomendaciones en materia ambiental.

Si bien, es de suponer que las autoridades provinciales no avalarían una acción de este tenor, hay preocupación entre los vecinos del sector.