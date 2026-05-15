PAE se une a Continental Resources para la explotación de cuatro bloques en Vaca Muerta

Pan American Energy (PAE) y Continental Resources firmaron el acuerdo de asociación definitivo con el objetivo de acelerar el desarrollo de cuatro bloques de shale oil en Vaca Muerta. La operación, anunciada en enero pasado, se formalizó luego de obtener las autorizaciones correspondientes por parte de las provincias de Neuquén y Río Negro para la cesión de participación en las áreas involucradas.

El acuerdo contempla la adquisición por parte de Continental del 20% de la participación de PAE en las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa, ubicadas en Neuquén, y Loma Guadalosa, en Río Negro. PAE continuará como socio mayoritario y operador de todos los bloques.

Continental es una de las compañías independientes más relevantes en el desarrollo de recursos no convencionales en Estados Unidos, con una producción diaria que alcanza los 500.000 barriles de petróleo equivalente por día y más de 5.200 pozos operados.

PAE lleva más de 50 años invirtiendo en Neuquén y hoy es uno de los protagonistas del desarrollo no convencional en la Cuenca Neuquina. La compañía produce en la provincia 12 millones de m³ diarios de gas y 40.000 barriles de petróleo por día, equivalentes a cerca de 100.000 barriles de petróleo equivalentes por día (BOED).