Nueva cita en el espacio INCAA de Puerto Madryn

Desde la Subsecretaría de Cultura anunciaron la proyección de “Emi” en el espacio INCAA, una propuesta ya tradicional en la ciudad para comenzar el fin de semana. Dirigido por Ezequiel Erriquez Mena, el filme se estrenará este viernes 22 de mayo a partir de las 21 horas en la sede del Teatro de la Rosada, ubicada en Paulina Escardó 87.

La película, que tuvo un gran recorrido en festivales nacionales e internacionales, es protagonizada por Benicio Mutti Spinetta y Luis Ziembrowski. De acuerdo a la sinopsis, Emi tiene 18 años y vive con sus padres en los suburbios de Buenos Aires. Desde hace meses trabaja en un taller de motos en un barrio obrero. Mientras tanto, intenta reconstruir su pasado y conocer la historia de su familia biológica.

La boletería abre 15 minutos antes de cada función con entrada general a 4.000 pesos, mientras que para jubilados y estudiantes es de 2.000 pesos. Se recuerda que no se realizan reservas. Cabe mencionar que la calificación en este caso es SP (Supervisión Parental Sugerida) y se cuenta con subtítulos descriptivos.