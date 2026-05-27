No se notificaron nuevos casos de Hantavirus en Argentina

El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) anunció que, a nivel nacional, no se notificó ningún caso de hantavirus durante la semana epidemiológica (SE) 19, por lo cual el total de casos de toda la temporada 2025-2026 se mantiene en 106 confirmados.

En tanto, indicó que la región Centro concentra el 54% de los casos principalmente en Provincia de Buenos Aires (43 casos) y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del Noroeste de Argentina (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 37 casos confirmados, de los cuales el 83% se encuentra en Salta.

Un caso más en el crucero

Por otro lado, en lo que refiere a la actualización de la información sobre el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius, el BEN señaló que se confirmó un nuevo caso entre los pasajeros, también correspondiente a la cepa Andes y, de esta manera, el total de casos asciende a 9 confirmados y 2 probables.

Si bien la ANLIS Malbrán determinó que la secuencia del virus del crucero tiene un alto grado de parentesco con cepas detectadas en 2018 en Neuquén, aún no es posible confirmar el origen del brote.

El Ministerio de Salud de la Nación, en articulación con las jurisdicciones involucradas, continúa realizando la investigación epidemiológica correspondiente y fortaleciendo la cooperación internacional.

258 casos nuevos de fiebre chikungunya

Por otro lado, el mismo Boletín Epidemiológico Nacional detalló que se notificaron 258 casos nuevos de fiebre chikungunya, de los cuales 107 casos corresponden específicamente a la semana epidemiológica (SE) 19 según la fecha de inicio de síntomas o consulta, mientras que hubo dos casos confirmados de dengue.

Según el informe del BEN, con relación a la fiebre chikungunya, luego de una aceleración sostenida que alcanzó su pico en la SE 16 (430 casos), se observó un descenso progresivo tanto en los casos confirmados como en los probables y aquellos que permanecen en estudio.

El total acumulado en lo que va de la temporada 2025-2026 asciende a 2.387 casos, de los cuales 2.236 son autóctonos y solo 151 tienen antecedentes de viaje, mientras que el 96% se concentra en la región Noroeste de Argentina, siendo Salta la provincia con la mayor cantidad de casos (1.215 confirmados y probables).

A Salta la siguen Tucumán (630 casos), Santiago del Estero (227 casos) y Jujuy (185 casos), mientras que en la región Centro, los casos se registran a expensas de Buenos Aires con 46 casos, Córdoba con 36 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con 13.

Además, el BEN informó que se confirmaron 2 nuevos casos de dengue en CABA y en Jujuy con fecha de inicio de síntomas en las SE 17 y 18.

Desde el inicio de la temporada 2025-2026 se notificaron 67 casos confirmados, de los cuales el 60% corresponde a personas sin antecedentes de viaje y, el 40% a pacientes con antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.