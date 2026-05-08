MATEO SUAREZ - UOCRA

La UOCRA rindió homenaje a Mateo Suárez

Con una placa conmemorativa, la UOCRA Puerto Madryn rindió homenaje al recientemente desaparacido dirigente, Mateo Suárez.
Dando continuidad al reconicimiento público realizado el pasado 1 de Mayo en ocasión de conmemorarse el Día del Trabajador, el grmio que nuclea a los trabajadores de la construcción concretó una ceremonia en la sede sindical encabezada por su secretario General, Javier Moya, y contó con la presencia de Cristian Cardini en representación de los empresarios del sector.
El acto fue breve y con una gran carga de emotividad debido a la extensa trayectoria de Mateo Suárez «en la lucha por los derechos de los trabajadores de la construcción», como reza la placa conmemorativa.

OPINIÓN

Intentando comprender el misterio del suicidio

Intentando comprender el misterio del suicidio

TERMÓMETROS

Giordano ya tiene banca

Giordano ya tiene banca

Karina en la expo minera

Karina en la expo minera

Patricia le suelta la mano a Adorni

Patricia le suelta la mano a Adorni

ÚLTIMAS NOTICIAS