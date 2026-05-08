La UOCRA rindió homenaje a Mateo Suárez

Con una placa conmemorativa, la UOCRA Puerto Madryn rindió homenaje al recientemente desaparacido dirigente, Mateo Suárez.

Dando continuidad al reconicimiento público realizado el pasado 1 de Mayo en ocasión de conmemorarse el Día del Trabajador, el grmio que nuclea a los trabajadores de la construcción concretó una ceremonia en la sede sindical encabezada por su secretario General, Javier Moya, y contó con la presencia de Cristian Cardini en representación de los empresarios del sector.

El acto fue breve y con una gran carga de emotividad debido a la extensa trayectoria de Mateo Suárez «en la lucha por los derechos de los trabajadores de la construcción», como reza la placa conmemorativa.