Inter Miami perdió el clásico ante Orlando City tras ir ganando 3-0



El Inter Miami sufrió una dura derrota en el clásico tras caer por 4 a 3 frente a Orlando City en un partido que parecía tener completamente controlado.

El equipo de Florida llegó a estar tres goles arriba, con tantos de Ian Fray, Telasco Segovia y el argentino Lionel Messi, pero terminó protagonizando una de las remontadas más impactantes de la temporada en la MLS, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

En cuanto a la visita, fue el argentino Martín Ojeda quien se convirtió en la figura del equipo al convertir un hat-trick que le dio vida a Orlando City, para después concretar la victoria con el gol de Tyrese Spicer.

El inicio había sido arrollador para las “Garzas”, que se pusieron rápidamente en ventaja con gol de Fray y ampliaron la diferencia gracias a Segovia y al capitán de la Selección argentina, quien volvió a marcar con un remate preciso desde la puerta del área.

Con un 3 a 0 parcial y dominio absoluto, todo indicaba que Inter Miami se encaminaba a una victoria sin sobresaltos. Pero, antes de llegar al descanso, Orlando City descontó con gol de Ojeda y empezó a cambiar la dinámica del juego.

En el complemento, el conjunto visitante creció en intensidad y encontró en el mediocampista argentino a su figura, quien lideró la remontada y dejó en shock al equipo local.

En los minutos finales, la tensión se apoderó del encuentro, ya que Inter Miami intentó reaccionar, pero no logró sostener el resultado ni frenar el envión anímico de su rival. En los minutos adicionales, Orlando City concretó la remontada con un gol de Spicer, sellando el 4 a 3 definitivo y dejando decepcionado a la afición local.

De esta manera, el equipo liderado por Messi dejó escapar una oportunidad clave para posicionarse en lo más alto de la Conferencia Este, posicionandose con la derrota en el segundo lugar con 19 puntos.