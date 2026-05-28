Intentaban vender en Trelew vehículos robados en Buenos Aires

Personal de la División Sustracción de Automotores de Trelew secuestró este miércoles dos vehículos que figuraban como robados en la provincia de Buenos Aires y que eran ofrecidos a la venta en la ciudad a valores inferiores a los del mercado.

Según informó la Policía del Chubut, el procedimiento se realizó alrededor de las 13 horas, luego de tareas investigativas iniciadas a partir de información que indicaba el ingreso a Trelew de dos vehículos presuntamente irregulares.

En el marco de las pesquisas, los efectivos localizaron sobre calle J. A. Roca dos rodados estacionados en la vía pública. Uno de ellos era un Volkswagen Scirocco que presentaba chapa de circulación no legal y otras irregularidades detectadas durante la inspección.

Detrás del automóvil se encontraba una camioneta Toyota Hilux SW4 blanca, que también poseía chapa de circulación no legal.

Tras verificar la información en los registros de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), se constató que ambos vehículos registraban pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires durante el año 2025.

Ante esta situación, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, que dispuso el secuestro de ambos rodados.