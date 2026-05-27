Incendió la casa para evitar que ingrese la policía

Una pareja fue detenida luego de que la mujer amenazara con un arma de fuego a una taxista y el hombre incendiara la casa de ambos evitando un posible allanamiento.

El hecho ocurrió en la ciudad de Puerto Madryn y según se pudo saber, todo comenzó a partir de amenazas con arma de fuego a una conductora de taxi para posteriormente dar lugar al incendio que dejó pérdidas totales en la vivienda afectada. En primer lugar, personal policial recibió un llamado sobre una pasajera que no quiso abonar el viaje de un taxi, en la zona de Piedrabuena y Moreno, momentos antes de que se desate un incendio en la vivienda.

“La mujer que tenía que abonar el viaje exhibió un arma de fuego, huyó de lugar, e ingresó al domicilio. Se dejó una consigna policial y la mujer fue demorada. Se pretendía hacer diligencias en el lugar pero la pareja de la mujer, de forma intencional comenzó a incendiar el domicilio”, explicó Pablo Carrizo, Jefe de Comisaría Primera.

Tanto la mujer como su pareja se encuentran detenidos.