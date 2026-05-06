Inauguraron en Trevelin una muestra fotográfica sobre la colonización galesa en Chubut



En el Museo Regional Trevelin se llevó a cabo la inauguración de la muestra fotográfica y la presentación del libro “Aún estamos aquí: Los galeses en la Patagonia Argentina. Un siglo y medio de historia”, una propuesta cultural que pone en valor la memoria, la identidad y el legado de la comunidad galesa en la región.

La muestra está compuesta por imágenes del fotógrafo Marcos Zimmermann, que retratan la presencia y vigencia de la cultura galesa en la Patagonia.

Participaron del acto el secretario Coordinador de Gabinete de Trevelin, Livio Espinoza; el vicepresidente de la Asociación Galesa 16 de Octubre, Jorge Thomas; la coordinadora del Museo Regional Trevelin, Laura Morón; y la presidenta de la Asociación Cultural Galesa de Puerto Madryn, Silvina Garzonio, quien tuvo a su cargo la presentación del libro.

También acompañaron la jornada Nicola Bazzani, cónsul de Italia en Bahía Blanca; Salvatore Barba, agregado científico de la Embajada Italiana; Paolo Tarolli, rector de la Universidad de Padova; Eugenio Straffelini, colaborador de esa casa de estudios; Carlos Schilardi, rector de la Universidad Nacional de Cuyo; y Juan Alejandro Gresia, responsable de la Cátedra de Vitivinicultura de la Universidad Nacional de Río Negro.

En este marco, Sergio y Emmanuel Rodríguez, representantes de Viñas del Nant y Fall, acompañaron al contingente italiano en una recorrida por el Museo, donde pudieron interiorizarse sobre la historia y la cultura de Trevelin.

Unión de culturas

Durante el brindis inaugural, Garzonio destacó el valor del encuentro entre comunidades, señalando que “en Trevelin se da una hermosa unión entre culturas”, poniendo en relieve los lazos que conectan distintas identidades presentes en la región.

Desde la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes se subrayó la importancia de generar estos espacios de encuentro, reflexión e intercambio, que contribuyen a fortalecer la identidad local y el carácter multicultural de la comunidad.

La muestra permanecerá abierta al público en el Museo Regional Trevelin, invitando a vecinos, vecinas y visitantes a recorrer una parte significativa de la historia patagónica.