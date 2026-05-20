Identificaron tres nuevos casos de Hantavirus en Argentina, uno de ellos en Chubut

El Ministerio de Salud de la Nación continúa realizando la vigilancia epidemiológica habitual con relación al hantavirus y durante la semana epidemiológica (SE) 17 se identificaron tres casos nuevos en Argentina, uno correspondiente a la provincia de Río Negro, otro a Jujuy y otro a Chubut.

Así se indicó en un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) y, de esta forma, el total de casos de la temporada 2025-2026 (que comprende desde la SE 27 de 2025 hasta la SE 17 de 2026) asciende a 105 confirmados. La región Centro continúa concentrando la mayor cantidad de casos con un 52% de los confirmados y la tasa de incidencia más elevada corresponde a la región del NOA (0,60 casos por 100.000 habitantes), donde se registraron 37 casos confirmados.

En lo que refiere a la actualización de la información sobre el brote de hantavirus que se detectó en el crucero MV Hondius, el BEN confirma que, al 13 de mayo, se identificaron 11 casos: 8 confirmados (todos cepa Andes), 2 probables y 1 inconcluso. Desde la última actualización se confirmaron dos nuevos casos, uno de ellos corresponde a un pasajero de nacionalidad francesa que presentó síntomas durante la repatriación, el otro a un pasajero español diagnosticado al arribar a su país. Asimismo, se agregó otro caso considerado inconcluso en Estados Unidos, que permanece asintomático.

Hasta el momento, la evidencia sugiere que el primer caso adquirió la infección en tierra, antes de embarcar y que la transmisión a bordo fue de persona a persona. El análisis genético preliminar muestra secuencias muy similares entre distintos casos y, actualmente, los equipos técnicos del Ministerio de Salud de la Nación continúan investigando el origen del brote y las posibles circunstancias de exposición en articulación con las autoridades sanitarias provinciales involucradas.

Si bien no es probable que el caso índice hubiera adquirido la infección en Tierra del Fuego, el 18 de mayo, personal del INEI-ANLIS Malbrán viajó a Tierra del Fuego para producir evidencia acerca de la presencia de reservorios y virus Andes en los lugares que hayan sido visitados por el caso.