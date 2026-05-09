Hantavirus en el crucero: Piden que Argentina reconsidere su salida de la OMS

Aunque el hantavirus de los Andes identificado en un crucero es una variante que se transmite entre humanos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene como bajo el riesgo para la salud pública, ya que la infección requiere un contacto estrecho.

Y como Argentina y Estados Unidos se han visto afectados, desde la OMS esperan que reconsideren su salida de la organización.

Peligro contenido

El brote de hantavirus que afecta a un crucero frente a las costas del noroeste de África procede de la variante de los Andes, la única variante del hantavirus capaz de transmitirse entre personas en situaciones de contacto cercano y prolongado, como entre familiares o en entornos médicos. Hasta la fecha, la agencia ha confirmado ocho casos, tres de ellos mortales.

El virus de los Andes es originario de América Latina y se diferencia de otras variantes del hantavirus en que puede propagarse de persona a persona, además de la vía habitual de contagio a través de roedores infectados. Según la OMS, en este brote «parece haber ocurrido» esa transmisión entre humanos.

«En brotes anteriores del virus de los Andes, la transmisión entre personas se ha asociado con contactos cercanos y prolongados, particularmente entre miembros del hogar, parejas íntimas y personas que brindan atención médica», explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Ese parece ser el caso en la situación actual».

El brote se originó en el crucero MV Hondius, de bandera de Países Bajos, que había partido de Argentina. El primer caso fue un hombre que desarrolló síntomas el 6 de abril y falleció a bordo el día 11. Su esposa murió días después en Johannesburgo, donde las pruebas confirmaron el virus. La tercera víctima mortal es una mujer que enfermó el 28 de abril y murió el 2 de mayo.

Coordinación internacional, pero riesgo bajo

Ante la seriedad del incidente, la OMS ha coordinado una respuesta internacional. El barco se dirige actualmente a las Islas Canarias, en España, cuyo gobierno aceptó recibirlo tras la petición expresa de la OMS.

“Le agradezco al presidente (del Gobierno de España, Pedro) Sánchez su generosidad, su solidaridad y el haber cumplido con su deber moral (…) Confiamos en la capacidad de España para gestionar este riesgo y les estamos prestando nuestro apoyo para ello. Una vez más, consideramos que el riesgo para la población de las Islas Canarias es bajo”, dijo Tedros.

Todos los pasajeros han sido confinados en sus cabinas, que están siendo desinfectadas, y un equipo de expertos está a bordo realizando evaluaciones médicas.

“He estado en contacto con el capitán del barco de forma regular, incluso esta mañana. Me ha dicho que la moral ha mejorado considerablemente desde que el barco volvió a ponerse en marcha. Le doy las gracias por todo lo que ha hecho para proteger a las personas que están bajo su responsabilidad”, afirmó el responsable de la OMS.

También aseguró que la OMS seguirá colaborando con todos los gobiernos y socios pertinentes para atender a las personas afectadas, proteger la seguridad y la dignidad de los pasajeros y evitar la propagación del virus.

El director general de la OMS agradeció la colaboración de los gobiernos de Cabo Verde, España, Países Bajos, Sudáfrica y Reino Unido. A pesar de la gravedad del incidente, la agencia sanitaria evalúa el riesgo para la población general como bajo. No obstante, dado que el período de incubación del virus puede alcanzar las seis semanas, no se descartan más casos.

A los virus no les importa la política

En respuestas a la prensa, Tedros indicó que están en comunicación con Estados Unidos para que el pueblo estadounidense también esté a salvo.

Añadió que tanto Argentina como Estados Unidos se han visto afectados, por lo que espera que reconsideren su salida de la Organización y puedan ver «lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria».

«A los virus no les importa nuestra política, no les importan nuestras fronteras y no les importan todas las excusas que podamos tener. Así que espero que esto pueda ser una buena lección para todo el mundo, porque la solidaridad es nuestra mejor inmunidad», declaró.

Washington y Buenos Aires se retiraron oficialmente de la OMS en enero y en marzo de este año, respectivamente.