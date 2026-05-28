Hallan relaciones directas entre ictus y demencia con partículas de plástico en el cerebro

En el número inaugural de la nueva revista académica Brain Health, editada por Genomic Press, un equipo internacional encabezado por el doctor Julio Licinio, editor y consejero delegado de Genomic Press, sostiene que la carga humana de microplásticos ha cruzado el umbral que separa la inquietud ambiental de la emergencia para la salud del cerebro.

Las pruebas

El tejido cerebral humano de donantes fallecidos, muestreado en una cohorte recogida entre 2016 y 2024 y analizado por Nihart y colaboradores en la Universidad de Nuevo México, presenta concentraciones de microplásticos de siete a treinta veces superiores a las de muestras de hígado o riñón. La carga acumulada en los tejidos creció en torno a un cincuenta por ciento a lo largo de esa ventana de ocho años. Los donantes con diagnóstico de demencia portaban las cargas más elevadas. Predominaba el polietileno, presentándose en buena medida en forma de fragmentos nanoscópicos con perfil de esquirla.

La evidencia cardiovascular resulta hoy igual de contundente. Marfella y colaboradores, trabajando con pacientes sometidos a endarterectomía carotídea, identificaron microplásticos y nanoplásticos en el interior de la placa ateromatosa. Los pacientes cuya placa dio positivo a estas partículas experimentaron, a lo largo de treinta y cuatro semanas de seguimiento, un aumento aproximadamente cuádruple en el riesgo compuesto de infarto de miocardio, ictus o muerte. Como subrayan Licinio y sus colegas, este hallazgo es tan cerebral como cardíaco, pues el ictus es, en última instancia, un desenlace cerebral.

Proceso

¿Cómo llegan estas partículas, en primer lugar, hasta el cerebro? Los datos en modelos animales empiezan a cerrar esa brecha. Las nanopartículas de poliestireno administradas por vía oral a ratones, según mostraron Kopatz y colaboradores, atraviesan la barrera hematoencefálica en un plazo de dos horas tras la exposición, con la corona biomolecular adquirida en tránsito funcionando como pasaporte de entrada. Las partículas mayores no la cruzan. Las nanoscópicas, sí.

El informe pone también en primer plano un vehículo de exposición que opera a escala poblacional: el alimento ultraprocesado. El grupo 4 de la clasificación NOVA, los ultraprocesados, suministra ya más de la mitad de la ingesta calórica en Estados Unidos. Es, además, una vía de altísimo caudal para la exposición a microplásticos, por migración desde el envase durante el calentamiento y el almacenamiento, por desgaste mecánico durante el procesado industrial y por contaminación posterior. Al margen del contenido en microplásticos, el consumo de ultraprocesados se ha vinculado, en grandes cohortes prospectivas, a depresión, ansiedad, deterioro cognitivo, ictus y demencia. Un metaanálisis de 385 541 participantes halló un incremento del 53 por ciento en las probabilidades de presentar síntomas de trastorno mental común entre quienes consumían más ultraprocesados. Datos del UK Biobank asocian ese mismo patrón dietético con un mayor riesgo de demencia. La cohorte REGARDS mostró que un aumento del 10 por ciento en la proporción de ultraprocesados en la dieta se asociaba a un aumento del 16 por ciento en el riesgo de deterioro cognitivo y a un 8 por ciento más de riesgo de ictus, con independencia de la adherencia a los patrones dietéticos mediterráneo, DASH o MIND.

“La frontera entre salud física y salud mental ha sido siempre más administrativa que biológica”, observa el doctor Nicholas Fabiano, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Ottawa en Canadá, coautor del informe. “Los microplásticos no respetan esa frontera. Las mismas partículas que se incrustan en el ateroma alcanzan también el cerebro. Las mismas exposiciones dietéticas que elevan el riesgo cardiovascular elevan también el riesgo de depresión y demencia. Estamos ante un único problema con muchas caras clínicas”.

El informe trata la eliminación de esas diminutas partículas de plástico presentes en el cerebro como la próxima frontera, no como una aspiración remota. Bornstein y colaboradores, en el Hospital Universitario Carl Gustav Carus de Dresde, Alemania, han informado recientemente de que la aféresis terapéutica es capaz de extraer del plasma humano material compatible con partículas de microplástico. El mecanismo resulta biológicamente plausible. La infraestructura clínica existe ya en centros terciarios de todo el mundo. A la luz de la evidencia disponible, la aféresis constituye la candidata a intervención más prometedora que el campo ha producido.

“Lo que observamos nos sorprendió en un principio”, afirma el doctor Stefan R. Bornstein, de la Universidad Técnica de Dresde en Alemania y del King’s College de Londres en el Reino Unido, coautor del informe. “La aféresis es una modalidad clínica consolidada. El hecho de que parezca interactuar con estas partículas in vivo abre un camino que hace un año no existía. La tarea ahora consiste en validar la señal frente a estándares de medición que la comunidad científica en sentido amplio pueda asumir, y en desarrollar alternativas adaptables a diversas escalas y ajustadas a la especificidad polimérica, al compartimento tisular y a la población de pacientes”.

“Lo que el campo sigue echando en falta es la infraestructura de medición que nos permita ordenar los polímeros por daño y confirmar que las intervenciones funcionan”, añade la doctora Charlotte Steenblock, también de la Universidad Técnica de Dresde y coautora. “Sin cuantificación validada, reproducible y específica de polímero, ninguna estrategia de eliminación puede confirmarse en sentido estricto. Eso no es una debilidad del enfoque por aféresis. Es, más bien, el rasgo de un campo que opera por delante de sus propias herramientas analíticas”.

Las poblaciones vulnerables ocupan el centro del debate político. Se han localizado microplásticos en el compartimento intracelular de la placenta humana, lo que implica exposición fetal durante la ventana de mayor consecuencia del neurodesarrollo. Los niños, con barreras hematoencefálicas en formación y una ingesta por kilogramo superior a la del adulto, acarrean una trayectoria de carga vital que las cohortes adultas actuales no son capaces de predecir. Los pacientes con enfermedad cerebrovascular establecida, en quienes la señal denunciada por Marfella y colaboradores adquiere su máxima relevancia clínica, están ya hoy en las consultas. También lo están los pacientes con enfermedad neurodegenerativa, en quienes el hallazgo de Nihart y colaboradores sobre la carga cerebral desproporcionadamente elevada plantea una pregunta que no admite postergación: ¿son estas partículas pasajeras, aceleradoras o contribuyentes activas?

Por último, en el informe se advierte de que, en ausencia de una modalidad de eliminación clínica validada, la reducción de exposición a escala poblacional resulta hoy alcanzable únicamente mediante la disminución del consumo de ultraprocesados. (Fuente: Genomic Press)