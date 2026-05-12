Gran convocatoria en la marcha federal

Con una marcha de antorchas, las universidades con sede en Puerto Madryn se sumaron a la convocatoria federal en defensa de la educación pública y por el cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario.

La convocatoria puso en valor que las universidades públicas sostienen gran parte de la producción científica, tecnológica y de conocimiento del país, además de garantizar el acceso a la educación superior.

Este martes hubo movilizaciones en todo el país con la participación de docentes, nodocentes, centros de estudiantes y organizaciones vinculadas al sistema universitario público.

En Puerto Madryn, la marcha de antorchas tuvo una gran convocatoria.