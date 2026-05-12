Federación Médica de Chubut reclama a SEROS por demoras en los pagos

La Federación Médica del Chubut (FEMECh) reclama al Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) por el incumplimiento de acuerdos, reclaman pagos atrasados y advierten que los aumentos arancelarios resultan “insuficientes” frente a la inflación, alertando sobre el deterioro del sistema prestacional de salud.

Mediante una nota formal, exigen el pago del 100% de las prestaciones en un plazo máximo de 60 días, una actualización adecuada de valores, y el cumplimiento efectivo de un convenio institucional con SEROS.

Desde la FEMECh, afirman que la situación pone en riesgo la sustentabilidad de instituciones y profesionales, y piden medidas “urgentes” para garantizar la continuidad de la atención médica a los afiliados.