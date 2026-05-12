ARANCELES - DEUDA - FEMECH - ISSYS - SEROS

Federación Médica de Chubut reclama a SEROS por demoras en los pagos

La Federación Médica del Chubut (FEMECh) reclama al Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS) por el incumplimiento de acuerdos, reclaman pagos atrasados y advierten que los aumentos arancelarios resultan “insuficientes” frente a la inflación, alertando sobre el deterioro del sistema prestacional de salud.
Mediante una nota formal, exigen el pago del 100% de las prestaciones en un plazo máximo de 60 días, una actualización adecuada de valores, y el cumplimiento efectivo de un convenio institucional con SEROS.
Desde la FEMECh, afirman que la situación pone en riesgo la sustentabilidad de instituciones y profesionales, y piden medidas “urgentes” para garantizar la continuidad de la atención médica a los afiliados.

OPINIÓN

Intentando comprender el misterio del suicidio

Intentando comprender el misterio del suicidio

TERMÓMETROS

Tomando distancia de Milei

Tomando distancia de Milei

Giordano ya tiene banca

Giordano ya tiene banca

Karina en la expo minera

Karina en la expo minera

ÚLTIMAS NOTICIAS