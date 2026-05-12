El Encuentro de Artesanos cierra su edición en Rada Tilly



Desde la Subsecretaría de Cultura de Chubut anunciaron que los días 22 y 23 de mayo se llevará a cabo en Rada Tilly la última fecha del 32° Encuentro Provincial de Artesanos, completando así el recorrido iniciado en Rawson durante el mes de marzo y continuado en Epuyén en abril.

En esta edición 2026, el tradicional evento fue reestructurado para desarrollarse en tres sedes a lo largo de la provincia, con el objetivo de fortalecer su carácter federal y brindar mayores oportunidades a los artesanos para exhibir y comercializar sus producciones.

Los interesados en participar de este encuentro podrán inscribirse en línea completando el siguiente formulario: https://forms.gle/LxkU3eaU9ZQPJqkq6

Actividades

La propuesta en Rada Tilly incluirá feria de artesanos y emprendedores, capacitaciones abiertas al público, propuestas culturales y espectáculos musicales en vivo, consolidando un circuito cultural que promueve el intercambio entre hacedores y acerca al público el trabajo artesanal de toda la provincia.

En el Encuentro también existirá la posibilidad de participar de capacitaciones tanto de las disciplinas artesanales como del Programa «Raíz Emprendedora».

Los talleres serán abiertos, con inscripción previa al teléfono 297 4281710 y las disciplinas artesanales que se abordarán serán: Cerámica a cargo de la profesora Claudia Gómez, de Rada Tilly; fieltro agujado dictada por la artesana textil Mónica Cudugnello, de Comodoro Rivadavia; cestería botánica será brindada por la artesana de Epuyén Alejandra Caporale; además de los contenidos propios del programa «Raíz Emprendedora».

Asimismo, el Centro Cultural de Rada Tilly, ubicado en Almirante Brown y Automóvil Club Argentino, será escenario de la Feria de Artesanos, mientras que en la planta alta podrá visitarse la colección de piezas textiles “Chubut Territorio Creativo”, que permanecerá en exhibición hasta el 7 de junio.

