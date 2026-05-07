Giordano ya tiene banca

Este jueves el vicegobernador Gustavo Menna tomó juramento a Liliana Giordano en la Legislatura, quien asumió como diputada provincial. La legisladora de la Unión Cívica Radical destacó el vínculo personal que la une a su predecesora, Jaqueline Caminoa. Afirmó su «compromiso de representar a toda la ciudadanía chubutense, con un especial afecto por su ciudad, Puerto Madryn».

Giordano proviene del sector privado y cuenta con una trayectoria en la docencia y el trabajo institucional. Definió esta nueva etapa como un “camino de aprendizaje» que encara con «vocación de servicio» y el respaldo de «un equipo humano consolidado en su bloque».

La diputada confirmó que dará continuidad a los proyectos iniciados por Caminoa, aunque se mantendrá abierta a ajustes bajo la coordinación del presidente del bloque, Daniel Hollmann.

Giordano subrayó que los desafíos educativos serán una prioridad en su gestión, reconociendo el complejo contexto nacional que atraviesa el sector. A su vez, manifestó su voto de confianza hacia la gestión del gobernador Torres.