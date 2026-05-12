Docentes autoconvocados reclaman en la Ruta 3 al norte de Puerto Madryn



Docentes autoconvocados realizan un corte en la Ruta Nacional 3 al norte de la ciudad de Puerto Madryn. La medida se realiza con el objeto de visibilizar el reclamo de los docentes de Chubut.

Los trabajadores se ubicaron a la altura de la estación de servicio ubicada en el acceso norte a la ciudad portuaria e incluye cortes intermitentes del tránsito.

Los docentes autoconvocados demandan mejoras salariales superiores a las firmadas por los gremios.