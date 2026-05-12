CORTE DE RUTA - DOCENTES AUTOCONVOCADOS - PUERTO MADRYN - RUTA 3

Docentes autoconvocados reclaman en la Ruta 3 al norte de Puerto Madryn


Docentes autoconvocados realizan un corte en la Ruta Nacional 3 al norte de la ciudad de Puerto Madryn. La medida se realiza con el objeto de visibilizar el reclamo de los docentes de Chubut.

Los trabajadores se ubicaron a la altura de la estación de servicio ubicada en el acceso norte a la ciudad portuaria e incluye cortes intermitentes del tránsito.

Los docentes autoconvocados demandan mejoras salariales superiores a las firmadas por los gremios.

OPINIÓN

Intentando comprender el misterio del suicidio

Intentando comprender el misterio del suicidio

TERMÓMETROS

Tomando distancia de Milei

Tomando distancia de Milei

Giordano ya tiene banca

Giordano ya tiene banca

Karina en la expo minera

Karina en la expo minera

ÚLTIMAS NOTICIAS