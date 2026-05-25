España prohíbe experimentar con primates y usarlos en espectáculos comerciales

España se situó a la vanguardia internacional con la “Ley Jane Goodall”, que prohíbe la experimentación científica con chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos, además de erradicar su uso en espectáculos comerciales. Inspirada en la célebre primatóloga, la normativa reconoce las capacidades cognitivas, sociales y emocionales de los grandes simios, otorgándoles un estatus de protección especial.

Prohibiciones clave

La nueva Ley es tajante con la experimentación científica, queda vetada en cualquier laboratorio, independientemente del fin médico o cosmético. De igual manera con los spectáculos comerciales, ya que prohíbe su participación en cine, publicidad o variedades. Y tampoco en actividades degradantes, o sea, cualquier acción que menoscabe la dignidad de los animales será sancionada.

Ley Jane Goodall

La Ley Jane Goodall marca un hito en la protección de chimpancés, gorilas y otros simios.

La ley no solo prohíbe nuevas actividades, sino que establece una hoja de ruta para trasladar a los simios que aún viven en condiciones de explotación hacia santuarios especializados.

Estos espacios buscan recrear su hábitat natural, permitiéndoles vivir en grupos sociales estables y libres de presiones humanas.

Impacto científico y social

La normativa impulsa a la comunidad científica a desarrollar métodos alternativos que no involucren seres con conciencia de sí mismos tan desarrollada.

Se alinea con corrientes humanistas de la ciencia moderna y envía un mensaje claro a la sociedad española: el respeto hacia la biodiversidad debe ser un principio rector.

Comparativa internacional

El panorama global muestra un avance progresivo hacia la protección de los primates, la Unión Europea prohíbe de facto el uso de grandes simios en investigación. En Estados Unidos, los NIH vetaron definitivamente la experimentación médica con chimpancés.

En Gabón, existe una protección estricta a los grandes simios en sus reservas.

En Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia cuentan con normativas restrictivas contra la investigación invasiva.

En Austria, Bélgica y Países Bajos avanzaron hacia la prohibición total de pruebas en primates.

En Brasil y Colombia prohíben el uso de animales en testeo cosmético.

Y Canadá protege a grandes simios y elefantes del cautiverio, además de prohibir el testeo cosmético.

Dimensión ética y política

La Ley Jane Goodall representa un cambio cultural: reconoce que la inteligencia y la sintiencia deben ser criterios fundamentales para la protección legal. España establece un precedente que podría inspirar futuras legislaciones en otros países, reforzando la idea de que los animales con capacidades cognitivas complejas no pueden ser tratados como objetos de consumo o entretenimiento.

La aprobación de esta ley es un acto de justicia histórica que devuelve a los grandes simios el respeto y la libertad que nunca debieron perder. España se convierte en referente mundial en ética animal, consolidando un modelo que combina protección legal, ciencia responsable y compromiso social.