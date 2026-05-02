En Argentina, solo el 1% de los jóvenes vulnerables se gradúa

En Argentina, aunque el 12% de los jóvenes de sectores vulnerados logra acceder a la universidad, solo el 1% consigue graduarse sin un acompañamiento adecuado. Ante esta realidad, la Asociación Civil Puentes refuerza su compromiso con su programa de acompañamiento integral, que ha logrado que el 36% de sus jóvenes obtengan empleos profesionales de alta calidad.

Desde el inicio de su programa de becas universitarias en 2005, la organización ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de acompañar a 36 estudiantes a un total de 176 jóvenes en los últimos cinco años. Este éxito se basa en un modelo de tres pilares fundamentales que exceden lo estrictamente económico:

Beca Económica: Una ayuda mensual que permite al estudiante sostener sus gastos académicos. Tutorías Personalizadas: Acompañamiento individual basado en la escucha, contención y construcción conjunta de estrategias. Talleres Formativos: Espacios de capacitación para el desarrollo de habilidades emocionales y sociales, por ejemplo, organización del tiempo, gestión de estrés y preparación para el mundo laboral.

Resultados

Los datos recolectados en los últimos cinco años reflejan la solidez del modelo:

Crecimiento Sostenido: La organización ha acompañado a un total de 176 jóvenes recientemente, logrando escalar su impacto de manera significativa.

Empleabilidad real: El 36% de los jóvenes que forman parte de la red ya han accedido a empleos profesionales de alta calidad en empresas de primera línea.

Federalización: Aunque su sede central se encuentra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Puentes ha expandido su alcance a provincias como Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, adaptándose a las realidades locales.

«Nuestro objetivo es asegurar que los jóvenes no solo terminen su carrera, sino que logren una inserción laboral de calidad. Somos un equipo pequeño pero potente que apuesta al abordaje integral de cada joven», destaca Magdalena de Arzuaga, Directora General de Puentes.

Alianzas que construyen futuro

El impacto de la Asociación Civil ha sido posible gracias a la articulación estratégica con empresas líderes como Banco Galicia —aliado histórico desde 2005—, Accenture, Fundación Navarro Viola, IWA y Río Tinto. Además, Puentes se distingue por su capacidad de colaboración con otras organizaciones de la sociedad civil como Cimientos y Reciduca, potenciando el alcance de sus acciones en lugar de competir por recursos.

Acerca de Asociación Civil Puentes

Fundada originalmente en 1996, la Asociación Civil Puentes es una organización sin fines de lucro cuya misión es brindar herramientas y contención a jóvenes de sectores vulnerados para que logren graduarse y concebir un futuro con más oportunidades. La organización cree fervientemente que un joven que se educa adquiere la capacidad de transformar las necesidades en oportunidades.