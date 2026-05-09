Empresario aclara su respaldo a la pesca y propone debatir nuevas radicaciones en el PIL

En medio de la controversia generada en torno a posibles nuevas inversiones del sector pesquero dentro del Parque Industrial Liviano (PIL) de Puerto Madryn, desde sectores empresarios buscarían aclarar que no existe una postura contraria a la actividad pesquera ni tampoco hacia las plantas que actualmente funcionan en ese sector desde hace décadas.

Según trascendió, el empresario Fabrizio Cardini expresó su apoyo al crecimiento de la pesca y el desarrollo industrial de la ciudad, aunque plantearía reparos respecto a la instalación de nuevas plantas pesqueras en un parque industrial que hoy se encuentra rodeado por barrios y fuertemente integrado al entramado urbano.

“La discusión no pasaría por impedir inversiones ni por cuestionar a la pesca, sino por analizar dónde deben instalarse determinadas actividades industriales”, señalaron desde su entorno.

En ese marco, se considera que las empresas pesqueras que actualmente operan en el PIL forman parte de la historia productiva de Puerto Madryn y nadie estaría cuestionando ni su permanencia, ni su actividad.

“Las plantas existentes llevan muchos años funcionando en el parque y forman parte del crecimiento industrial de la ciudad. Lo que se estaría planteando es que nuevas radicaciones industriales de gran escala deberían analizarse en función de las condiciones actuales del sector”, expresaron.

Asimismo, buscarían desmentir cualquier tipo de enfrentamiento con el Ministerio de Producción provincial o con el Gobierno de Chubut. Por el contrario, existe un reconocimiento al esfuerzo que realiza actualmente la gestión provincial para sostener la actividad económica en un contexto nacional complejo.

Desde ese espacio también insisten en que no existiría oposición a la generación de empleo ni a la llegada de nuevas inversiones privadas. “Somos empresarios, creemos en el desarrollo y en la necesidad de que Puerto Madryn siga creciendo”, indicó otra fuente vinculada al empresario.

Sin embargo, la posición estaría vinculada específicamente a cuestiones de infraestructura, planificación urbana y convivencia con sectores residenciales.

El Parque Industrial Liviano se encuentra actualmente rodeado por viviendas familiares, instituciones y sectores urbanos consolidados, donde conviven diariamente cientos de vecinos, niños y trabajadores. Además, se ha puesto de manifiesto que el parque ya enfrenta desafíos vinculados al tránsito, los servicios y el ordenamiento general, sobre los cuales distintos actores municipales, provinciales y empresariales vendrían trabajando desde hace tiempo.

En ese contexto, consideran que la instalación de nuevas plantas pesqueras podría incorporar mayores complejidades operativas en un espacio que no habría sido originalmente planificado para ese tipo de expansión industrial.

También se habría mencionado que una planta pesquera requiere determinadas condiciones logísticas y operativas vinculadas al movimiento constante de camiones, utilización de insumos específicos, sistemas de frío, materiales industriales y otros elementos propios de la actividad.

Todos estos aspectos suponen que, las nuevas inversiones del sector deberían desarrollarse dentro del parque industrial pesquero de la ciudad, un espacio que —según sostendrían— habría sido pensado y preparado justamente para albergar ese tipo de industrias.

“Puerto Madryn ya cuenta con un sector pesquero con mejores condiciones de infraestructura y logística para acompañar el crecimiento de la actividad. Nadie estaría en contra de nuevas inversiones; al contrario, creemos que son necesarias y fundamentales para generar empleo”, remarcaron desde el entorno empresarial.

Finalmente, insistieron en que la pesca seguirá siendo uno de los principales motores económicos de Puerto Madryn y de toda la provincia, destacando su impacto en la generación de trabajo y desarrollo regional.

“La actividad pesquera dignifica a las personas, genera oportunidades y mueve la economía de la ciudad. La discusión simplemente pasaría por encontrar el lugar adecuado para que ese crecimiento pueda darse de manera ordenada, sustentable y compatible con el desarrollo urbano”, concluyen.