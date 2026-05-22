Chocó con un camión y quedó destrozado

Un vehículo terminó incrustado contra el lateral de un camión en la esquina de las calles Triunvirato y Alvear de Puerto Madryn. Los daños materiales fueron cuantiosos, aunque no hubo que lamentar personas heridas de gravedad.

El accidente sucedió en la tarde del jueves en la zona sur de la ciudad del Golfo. El daño del auto evidencia la velocidad en que circulaban en un sector donde el flujo de tránsito es permanente.

Como consecuencia del golpe todo el frente del auto quedó destruida al impactar contra el camión de reparto. Más allá de los daños materiales no hubo personas lesionadas, aunque si un intenso trabajo para poder ordenar la circulación por esa zona de Puerto Madryn.