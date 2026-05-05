Culpable de homicidio irá a prisión por 10 años y 8 meses

La Dra. Carla Jesica Yamila Flores, jueza penal de Puerto Madryn, dictó sentencia respecto a Celedonio Jovino Cual, quien fuera hallado culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en un juicio por jurados populares y condenó al acusado a una pena 10 años y 8 meses de prisión.

La causa se vincula con los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2023 en un paraje denominado Comunidad Mallín de los Cual, en la zona rural de Gan Gan y el juicio se desarrolló a principios del mes de abril en la Sala de Audiencias de la Oficina Judicial Puerto Madryn.

El pasado 17 de abril un tribunal popular integrado por una docena de vecinos de Puerto Madryn, dictó un veredicto unánime de culpabilidad respecto a una persona acusada de haber dado muerte a su primo en circunstancias de una discusión y enfrentamiento familiar en un campo de la meseta chubutense.

Con el veredicto definido por los jurados populares y tras escuchar el alegato de las partes respecto a la pena a imponer, la jueza Flores dictó sentencia y hoy se notificó la resolución, recayendo sobre Celedonio Jovino Cual una pena de 10 años y 8 de meses de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas, por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.