Convocan en Madryn para la edición 2026 de la Eduvial



Desde la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Puerto Madryn convocaron a la edición 2026 del programa Eduvial, destinado a todas las instituciones educativas de la ciudad.

La programación de este año incorpora propuestas innovadoras que buscan fortalecer el aprendizaje significativo en niños y niñas, promoviendo la educación vial a través del juego, la participación y la reflexión. Las actividades están diseñadas y adaptadas a los distintos niveles y abordan temáticas como normas de tránsito, seguridad peatonal, uso responsable de la vía pública y prevención de siniestros.

Desde el Área de Educación Vial destacan que el objetivo central es continuar construyendo una cultura basada en el respeto, la responsabilidad y el cuidado de la vida.

Las instituciones interesadas en coordinar fechas y recibir información detallada, pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].