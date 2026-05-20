Convocan al Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” 2026

Desde la Subsecretaría de Cultura de Chubut invitaron a artistas visuales de toda la provincia a participar de una nueva edición del Premio Federal de Pintura “Fundación María Calderón de la Barca” 2026, impulsado por la Secretaría de Cultura de la Nación, a través del Fondo Nacional de las Artes, junto a la Fundación María Calderón de la Barca.

La convocatoria se encuentra abierta hasta el jueves 11 de junio y la inscripción se realiza ingresando a la web www.argentina.gob.ar/cultura/fna

Este histórico premio bienal busca reconocer y potenciar la producción pictórica argentina contemporánea, promoviendo además el desarrollo federal del arte y la circulación de obras en todo el país.

Convocatoria

Podrán participar artistas visuales argentinos, nativos o naturalizados, mayores de 18 años, que acrediten al menos dos años de residencia en la provincia por la cual se postulan. Los interesados deberán contar con título de grado en artes visuales o carreras afines, como arquitectura, diseño gráfico, diseño industrial, fotografía o artes audiovisuales, o bien acreditar formación idónea.

Cada postulante podrá presentar una única obra pictórica, original e inédita, realizada con posterioridad al año 2022 y que no haya recibido premios anteriormente. Las obras deberán tener un tamaño mínimo de 1,20 metros de alto por 0,80 metros de ancho, sin superar los 2 x 2 metros y un peso máximo de 20 kilogramos, incluyendo marco y soporte.

La inscripción se realizará de manera online mediante el envío de una fotografía de la obra, junto a su título, técnica y dimensiones, además de una memoria descriptiva, copia del DNI y currículum vitae del autor.

Premios

El certamen otorgará premios adquisición de 30.000 dólares para el Primer Premio Fundación, 15.000 dólares para el Segundo Premio Fundación y 5.000 dólares para el Tercer Premio Revelación Federal. Asimismo, el jurado podrá otorgar menciones honoríficas.

Un Jurado de Preselección elegirá entre cinco y diez obras por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, garantizando la inclusión de al menos tres artistas emergentes por jurisdicción. Posteriormente, un Jurado de Selección definirá 24 obras finalistas, una por cada provincia y CABA, que integrarán una muestra en el Palacio Libertad durante agosto y septiembre de 2026.

La inauguración de la exhibición será el 13 de agosto y en ese marco se darán a conocer las tres obras ganadoras, que pasarán a formar parte del patrimonio de la Fundación María Calderón de la Barca.

El jurado estará integrado por referentes del ámbito cultural nacional, entre ellos María Paula Zingoni, directora Nacional de Museos y Gestión Patrimonial; Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes; y Andrés Duprat, director del Museo Nacional de Bellas Artes.

La Fundación María Calderón de la Barca fue creada en 1962 por el doctor Carlos Alberto Saráchaga y desde hace más de seis décadas trabaja en la promoción del arte, la cultura, la educación y la acción solidaria en la Argentina.