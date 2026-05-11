Universidades convocan a una marcha federal de antorchas en defensa de la educación pública

Representantes de las universidades públicas con presencia en Puerto Madryn convocaron a la comunidad a participar de la marcha federal de antorchas que se realizará este martes 12 de mayo en todo el país, en defensa de la universidad pública y en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno Nacional.

La convocatoria local fue anunciada este lunes durante una conferencia de prensa desarrollada en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Chubut (UTN-FRCh), con la participación del vicedecano de la Facultad, Alejandro Canio; la referente zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Daniela Cattena; y el representante de la Universidad del Chubut (UDC), Marcelo Ortega.

Durante el encuentro con los medios, las autoridades remarcaron la preocupación existente en el sistema universitario público ante la falta de aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario y el impacto que esta situación genera sobre el funcionamiento cotidiano de las instituciones, el desarrollo de actividades académicas, científicas y de extensión, así como también sobre las condiciones salariales de trabajadores y trabajadoras del sector.

En este marco, señalaron que las universidades públicas sostienen gran parte de la producción científica, tecnológica y de conocimiento del país, además de garantizar el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional.

Asimismo, indicaron que la jornada del martes tendrá carácter federal y se replicará en distintas ciudades argentinas, con movilizaciones convocadas por universidades nacionales, gremios docentes, nodocentes, centros de estudiantes y organizaciones vinculadas al sistema universitario público.

En Puerto Madryn, la marcha de antorchas comenzará a las 17 horas con encuentros en cada universidad y tendrá su concentración principal a las 18 horas en la Plaza San Martín.

Las instituciones convocantes invitaron a estudiantes, docentes, nodocentes, graduados, graduadas y a la comunidad en general a sumarse a una movilización que esperan masiva en todo el país, entendiendo que la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad involucra al conjunto de la sociedad.

“El financiamiento universitario no es solamente una discusión presupuestaria. Tiene que ver con el presente y el futuro de miles de estudiantes, con el sostenimiento de la ciencia, la tecnología, la investigación y con la posibilidad de seguir construyendo una universidad pública abierta a la comunidad y comprometida con el territorio”, expresaron durante la conferencia.

La convocatoria se desarrollará bajo la consigna “Universidad Pública Siempre” y buscará visibilizar la situación que atraviesan las universidades nacionales en toda la Argentina.