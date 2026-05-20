Comenzó una nueva edición del curso de informantes

La Secretaría de Turismo de Puerto Madryn (SecTur) dio inicio este lunes a la edición 2026 del Curso de Informantes Turísticos, una propuesta gratuita destinada a estudiantes terciarios y universitarios de carreras vinculadas al turismo y actividades afines. La apertura estuvo encabezada por la directora general de Turismo, Cecilia Pavia, y se desarrolló en la Usina de Desarrollo Productivo.

La capacitación está coordinada por la Dirección de Atención al Visitante y cuenta con la participación de todas las áreas de la SecTur, además de organismos e instituciones públicas y privadas relacionadas con la actividad.

Cabe destacar que quienes forman parte de esta iniciativa pasarán a integrar una base de datos de personal capacitado, destinada a cubrir requerimientos de hoteles, agencias de viajes y establecimientos gastronómicos de la ciudad. Asimismo, podrán realizar pasantías en la Dirección de Atención al Visitante cuando las necesidades operativas así lo requieran.

Sobre el curso

Con más de 30 años de trayectoria, el Curso de Informantes Turísticos se consolidó como una propuesta de referencia en la formación de agentes orientados a la atención al visitante, convirtiéndose en un modelo para distintos destinos de la provincia y del país. Año tras año, la iniciativa continúa convocando a jóvenes que encuentran en el turismo una oportunidad de desarrollo profesional.

Durante las cursadas se brindarán charlas y capacitaciones a cargo de referentes del sector público y privado sobre distintas temáticas vinculadas a la actividad, entre ellas atención al cliente, áreas naturales, atractivos, historia local y realidad comarcal. Además, los participantes realizarán prácticas presenciales en puestos de informes turísticos.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer la calidad en la atención al visitante, garantizando herramientas y conocimientos que permitan consolidar el sistema de información turística y potenciar la cadena de valor vinculada a la recepción y acompañamiento de quienes eligen Puerto Madryn como destino.