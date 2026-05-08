Chubut adhirió al Programa de Restitución de Derechos para Víctimas de Trata



El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, suscribió el Acta de Adhesión al Programa Nacional de Restitución de Derechos a Víctimas del Delito de Trata de Personas, impulsado por el Ministerio de Justicia de la Nación, consolidando así una política pública clave en materia de protección y restitución de derechos.

La provincia constituida formalmente como Punto Focal Provincial, asume la responsabilidad de articular, coordinar y garantizar la asistencia directa a las víctimas identificadas en su territorio, en estrecha vinculación con el Estado nacional.

La firma se concretó en Buenos Aires en el marco de una reunión que presidió el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, y que contó con la representación por parte del Gobierno del Chubut de la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani.

Un sistema federal con presencia en territorio

La adhesión permite a Chubut integrarse a una red federal de intervención que establece un circuito claro de actuación, que incluye: la detección y asistencia inicial de la víctima; su registro en el REDAVIT (Registro Federal de Asistencia a Víctimas de Trata); la elaboración de un informe psicosocial; el diseño de un plan individual de fortalecimiento de la autonomía; la gestión de prestaciones económicas y el acompañamiento institucional sostenido.

Este esquema garantiza intervenciones ordenadas, con trazabilidad y enfoque en la no revictimización.



Compromiso Provincial

Tras este acuerdo suscripto entre Mahiques y Papaiani, Chubut deberá elaborar informes psicosociales de cada caso; diseñar planes individuales de reinserción social y laboral; gestionar la articulación con organismos educativos, sanitarios y laborales; mantener actualizado el sistema REDAVIT; tramitar ante Nación las solicitudes de subsidios y acompañamientos.

En este marco, la ministra de Desarrollo Humano expresó que “la firma de este acuerdo refleja una decisión clara de este Gobierno: estar presentes, acompañar y garantizar derechos. Vamos a trabajar articuladamente con Nación para que ninguna víctima de trata en Chubut quede sin la asistencia que necesita y merece. Valoro mucho el trabajo que se hace en la provincia desde la Dirección de Trata y las fuerzas de seguridad, y con esta firma estamos sumando herramientas para abordar los casos que se detectan”, señaló.

Prestaciones disponibles en Chubut

A partir de la implementación del programa, las personas víctimas de trata que residan o tengan su centro de vida en la provincia podrán acceder a un subsidio de asistencia directa; asignación equivalente a 1 Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mensual durante tres meses, prorrogable por única vez. Es de carácter personal, no reintegrable y se acredita directamente en cuenta bancaria.

También obtendrán acompañamiento para la reinserción e incluso incluye una prestación de medio SMVM durante tres meses, junto con formación profesional; capacitación laboral; orientación e intermediación para el empleo; y apoyo a emprendimientos.

Otros puntos son el Plan individual de autonomía, diseñado por equipos técnicos provinciales, con objetivos a corto y mediano plazo, seguimiento personalizado y enfoque integral; y la Articulación interinstitucional que encuadra la coordinación con organismos provinciales y locales para garantizar la inclusión social, laboral y comunitaria de cada persona.



Alcance del Programa

El programa tiene carácter federal y alcance subsidiario respecto de las políticas provinciales. Está destinado a personas que hayan sido formalmente identificadas como víctimas del delito de trata en el marco de una causa judicial y que hayan sido asistidas por el Programa Nacional de Rescate.

En el caso de niñas, niños y adolescentes, la intervención contempla la participación inmediata de los organismos competentes en materia de niñez.