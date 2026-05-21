Explotó un camión en un yacimiento petrolero y murieron dos trabajadores

Un trágico incidente se produjo en el yacimiento Chachauen Sur, que opera YPF, al explotar un camión cisterna de transporte de combustible, en el que murieron dos trabajadores de la empresa de servicios TSB. Según informo el medio Cipo360 el siniestro se produjo anoche, en un sector que se considera una prolongación de Vaca Muerta, a unos 40 kilómetros de Rincón de los Sauces y a 270 kilómetros de Cipolletti.

Según los trascendidos, los obreros se encontraban en un taller, reparando un camión cisterna de trasporte de hidrocarburos. En un momento, el sistema estalló provocando una inmensa bola de fuego. Uno de los trabajadores murió en el acto; el otro, gravemente herido, fue trasladado de urgencia al hospital de Rincón de los Sauces.

Pero el cuadro ya era muy complicado, con una gran parte de su cuerpo con quemaduras de segundo y tercer grado. Falleció mientras los médicos intentaban realizar las maniobras para quitarle el uniforme, limpiar la piel y llevarlo a quirófano.

La explosión se produjo en la zona de Pata Mora, ya en el sur mendocino. El yacimiento Chachahuén Sur está en un área de explotación convencional, y en abril aportó el 2,84 por ciento de la producción total de la cuenca neuquina.

Fuente: ANRoca